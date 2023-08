Comparta este artículo

Cajeme, Sonora.- Muchos llegaron engañados a la Arena Itson, en Cajeme, Sonora pues la invitación que se les realizó mediante los liderazgos de sus colonias fue que acudirían a un evento musical en donde se les apoyaría con traslado, alimentos, bebidas y un apoyo económico. Otros, directamente acudieron con la orden expresa de sus liderazgos políticos o de sus jefes en la burocracia municipal y estatal, de hacer bulto y demostrarle a Claudia Sheinbaum que también en Sonora es la favorita para alcanzar la candidatura presidencial del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Por tanto, la mezcla de perfiles y clases sociales fue total: mucho pueblo acarreado y algunos neo fifís de la clase política sonorense que, evidentemente, buscaron con ahínco estar cerca de Sheinbaum para tomarse la obligada foto. El problema estuvo en que, pese al clarísimo apoyo y el enorme dispendio de recursos, que como Tribuna ya adelantó el sábado, se realizaría, el evento quedó lejos de los mejores que ha encabezado la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX).

Los al menos cincuenta autobuses que trasladaron personas desde las nueve de la mañana no fueron suficientes para llenar la Arena, que cuando la aspirante presidencial ya se encontraba en el lugar, lucía con amplios claros tanto en las gradas como en las sillas ubicadas en la zona de cancha.

Sin reparos

El circo montado para Sheinbaum involucró a todos, incluyendo a seguridad pública municipal que, además de permitir que los ciudadanos se estacionaran sobre la avenida Kino y en áreas prohibidas, colocó agentes para agilizar la llegada de los autobuses, pese a que esto significara generar un caos vial en el área.

Entre los camiones de pasajeros, la batucada, el equipo de sonido, las sillas, alimentos, bebidas, seguridad y los grupos musicales contratados, fue notorio que el dinero no es problema para Sheinbaum, aspirante que cuando ha sido cuestionada por su despilfarro en la contienda interna ha evitado responder con claridad de dónde provienen los recursos.

Dudas

Nos dijeron que veníamos a un concierto, pero no que estaría la señora” dijo María del Rosario, habitante de Urbi Villa, quien aseguró que además de disfrutar de diferentes grupos musicales, se les ofreció alimento, bebida y un apoyo económico, que hasta el momento en que habló con Tribuna, no le habían entregado.

Por su parte, Gonzalo S, residente de Providencia, contó que la logística en su zona fue similar, aunque ahí sí se explicó que sería para acudir al evento de Claudia, pero a la vez el ofrecimiento de traslado, alimento, bebida y dinero, fue idéntico. En su caso todo se entregó al bajar del autobús, justo cuando un par de organizadores les pasó lista al llegar al estacionamiento de la Arena.

Marcela R, vecina de Cócorit, explicó que en su caso se les citó desde las nueve de la mañana en la plaza del pueblo, en donde les ofrecieron un pequeño desayuno, bebidas refrescantes, así como un apoyo económico, prometido a entregarse a su regreso a la comunidad.

No enciende

Que la mayor parte de la gente presente en el evento no acudió por convicción política fue notorio, pues cuando llegó a Sheinbaum el momento de hablar, su discurso fue recibido con tibieza, aunque en buena medida porque la aspirante a la presidencia no supo conectar con la audiencia o con los temas que realmente le interesan a ésta. Claudia se quedó en los asuntos superficiales y federales como el Plan Sonora de Energía Limpia, la explotación del litio o el Plan de Justicia Yaqui, pero de la crisis de inseguridad, la falta de desarrollo económico y social, o los temas hídricos, no dijo una sola palabra.

