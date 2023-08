Sonora: Autoridades fumigan las calles del Pueblo Mágico de Álamos ante la amenaza del dengue

Comparta este artículo

Álamos, Sonora.- Germán Quiroz Chávez, responsable de la Unidad de Vectores del Distrito de Salud número cinco, informó que el personal a su cargo, realiza en distintos barrios y colonias del Pueblo Mágico de Álamos, fumigaciones preventivas para evitar la proliferación del mosquito Aedes Aegypti, difusor de enfermedades como el dengue, la fiebre chikunguya y el zika.

Detalló que las cuadrillas trabajaron rociando térmico en los siguientes sectores: La Isla de Cuba, Guayparines, Real de los Álamos, Lomas Lindas, Nueva Creación, Aviación, Sonochihua, Nueva Esmeralda, Aurora, DIF y El Mezquital.

Sin embargo, Quiroz Chávez aseguró que estas acciones no son suficientes sin la participación directa de las familias desde su propia vivienda, por ello, se exhortó a los vecinos, a vaciar los recipientes con agua acumulada por la lluvia.

“Vale recordar que este mosquito pone huevos en lugares donde haya sombra y agua de poca profundidad (como floreros o baldes incluso en las corcholatas). Por esa razón es importante evitar la acumulación de agua y mantener las superficies limpias”, puntualizó el funcionario estatal.

De acuerdo al Informe Epidemiológico del Dengue en Sonora, hasta el momento no se ha presentado algún caso de dengue en el municipio de Álamos, no obstante, se exhortó a la población a no bajar la guardia.

Cabe mencionar que la región del mayo durante la temporada pasada fue el epicentro de los casos de dengue, debido a que en Navojoa, Huatabampo y Etchojoa eran los que presentaba un gran número de contagios, teniendo a su vez decesos, es por ello que ahora las autoridades se encuentran pendientes a que la historia no se vuelva a repetir.

Tan solo hace unas semanas atrás la Dirección de Salud Municipal y el Departamento de Vectores, concluyó la jornadas de descacharre en las comunidades rurales al recolectar un total de 86 toneladas de basura.

