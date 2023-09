Ciudadanos se organizan para tapar baches con escombros en Urbi Villa del Rey

Ciudad Obregón, Sonora.- Argumentando que las calles de la colonia Urbi Villa del Rey se encuentran en mal estado, resultando, intransitables y causando daños a los vehículos y generando riesgos de accidentes, y ante la falta de obras de rehabilitación en el lugar, comités vecinales de la zona se han organizado para tapar los baches con escombros.



Emilia Aragón, vecina de la zona explicó que aun cuando el gobierno municipal ha implementado una campaña intensiva de rehabilitación de calles, las vialidades de Urbi Villa del Rey desde hace años presenta afectaciones que con cada temporada de lluvia resurge, por lo cual se decidió retomar el tapar los baches con escombros.

Comerciantes del lugar afirmaron que, pese a la buena voluntad de los vecinos para realizar este tipo de acciones, se debe de cuidar el tipo de escombro que se coloca ya que se pudría poner en mayor riesgo a quienes circulan por el lugar, el poner desechos que tengan pedazos de metal o piedras con filos, por lo cual sugirieron a los automovilistas tener cuidado a la hora de transitar por las calles de la zona.

El ciudadano Justo Bravo, explicó que él es contactado por los propios residentes para que se encargue de rellenar los baches y verificar que no tengan pedazos de varillas que pudieran dañar más que ayudar a dar solución.

Tengo 65 años, ya no me dan trabajo en cualquier parte, por lo cual, ante la necesidad de ingresos, y el ver que la calles están en mal estado, como cada año vuelvo a salir a recuperar las vialidades, sin tener que estar dependiendo a que el municipio acuda y al mismo tiempo obtener algún ingreso que los propios vecinos me aportan de manera voluntaria”, detalló.