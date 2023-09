Ayuntamiento de Navojoa no paga el recibo del agua desde hace 20 años

Comparta este artículo

Navojoa, Sonora.- Se estima que sólo tres de cada 10 usuarios del servicio de agua potable en Navojoa acostumbran pagar su recibo a tiempo, sin embargo, lejos de cumplir con el ejemplo, el Ayuntamiento de la ‘Perla del Mayo’, es uno de los principales morosos, al no pagar por el consumo de agua en sus oficinas desde hace 20 años.

De acuerdo al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), el Ayuntamiento de Navojoa adeuda más de un millón 679 mil 752 pesos al Organismo Operador Municipal del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Oomapasn), debido a que no han pagado el recibo del agua durante más de 241 meses.

Un mal manejo

La última auditoría realizada al Oomapasn reveló que el Departamento de Policía y/o H. Ayuntamiento de Navojoa, así como la Guardería del DIF y la Cancha Municipal, a cargo de la administración municipal, se encuentran dentro del grupo de usuarios de giro comercial que más tiempo tienen sin pagar su recibo del agua, acumulando más de dos décadas en deuda.

Según la Cartera de Usuarios del Organismo Operador, el H. Ayuntamiento, con el número de cuenta 28802, tiene más de 241 meses de antigüedad sin abonar su recibo del agua, acumulando una deuda de 545 mil 468 pesos, mientras que la Guardería del DIF con el número de cuenta 28674 adeuda más de 454 mil 849 pesos y la Cancha Municipal con el número de cuenta 25270 debe más de 679 mil 435 pesos.

Esta irregularidad, provocó la molestia de la ciudadanía, quienes consideran una injusticia la persecución a las familias que acumulan tres o cuatro recibos vencidos, mientras que las autoridades continúan con el servicio a pesar de no pagarlo desde hace 20 años.

“Es una incongruencia el que estén exigiendo el pago del agua a los ciudadanos mientras ellos no ponen el ejemplo. Serían alrededor de seis administraciones las que no pagaron el agua, en cambio, si un ciudadano se atrasa en su recibo, inmediatamente está el de la moto cortando el agua”, manifestó Jesús Enrique Román Zamorano, líder de la agrupación ‘El Poder del Pueblo Sonorense’.

Dentro de la auditoría, se observó que son más de 74 usuarios los que registran un exagerado saldo vencido, el cual va desde los 71 meses, hasta los 241, sin que se hayan preocupado por alguna amenaza de corte, entre ellos, instancias gubernamentales, educativas, sociales, industriales o domicilios particulares, acumulando una deuda superior a los 49 millones 505 mil 976 pesos.

Sin embargo, a pesar de que Oomapasn cuenta con un prestador de servicios para la recuperación de la cartera vencida, el Organismo no ha llevado a cabo el procedimiento de cobranza judicial o extrajudicial.

Yo no sé porque Oomapasn se pone en esa postura de no exigir el pago del agua al Gobierno Municipal y a otros negocios, no hay piso parejo entre las familias comunes y los demás usuarios”, puntualizó Román Zamorano.

Fuente: Tribuna