Crisis en Sonora: Sobregasto y conflicto de interés, el otro Informe en Etchojoa

Etchojoa, Sonora.- Jesús Tadeo Mendívil Valenzuela rindió su quinto Informe de Gobierno este fin de semana, asegurando que en su segunda etapa como presidente municipal de Etchojoa, se ha dedicado a administrar finanzas y políticas públicas destinadas al beneficio del pueblo, sin embargo, las últimas auditorías realizadas al Ayuntamiento demuestran todo lo contrario.

Sobregastos, opacidad en la rendición de cuentas, violación a los derechos laborales, desorden financiero, así como conflictos de intereses, son parte de lo observado por parte del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), a la Cuenta Pública 2022 de Mendívil Valenzuela.

El otro informe

Una de las observaciones más graves detectadas por el ISAF, es el caso que presumiblemente puede ser considerado como conflicto de intereses, ya que se realizaron compras por 236 mil 869 mil pesos en el establecimiento conocido como ‘Ferretería Axcel’, cuya propietaria está ligada al Ayuntamiento de Etchojoa, al contar con una constancia de su nombramiento como ‘regidora suplente’, firmada por el propio presidente municipal.

Además de ello, una observación recurrente durante los últimos cinco años que Mendívil Valenzuela lleva al frente de la administración municipal, es el sobregiro presupuestal. En esta ocasión, el ISAF detectó 20 partidas que presentan un sobregiro por más de 18 millones 858 mil 794 pesos, principalmente en los rubros de Sueldos, Salario base al personal eventual, Cuotas al ISSSTESON, Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones, así como Bono para despensas.

Como parte de ese sobregiro en Sueldos, se detectó el aumento de salarios en al menos tres servidores públicos, por un importe de 105 mil 843 pesos; en el Informe se detalla que el director de Servicios Públicos recibió un pago extra por 46 mil 336 pesos, el sub director de la misma dependencia recibió un pago extra por 39 mil 104 pesos, así como el jefe de personal en Seguridad Pública, quien recibió más de 20 mil pesos.

No obstante, entre otras de las observaciones por parte del ISAF, se encuentran que al menos 10 servidores públicos no cuentan con servicio médico, se ejerció indebidamente 33 plazas no autorizadas, no se exhibió documentación comprobatoria de apoyos por 370 mil pesos y no cumplió con el control, distribución y cumplimiento al Programa de Desayunos Escolares, entre otras presuntas irregularidades más.

Fuente: Tribuna