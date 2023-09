AMLO ve viable ampliación de subsidio de luz en Sonora: CFE podría aplicarlo en el 2024

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa matutina de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que aún no se ha acordado la ampliación del subsidio de la luz que otorga la Comisión Federal de Electricidad (CFE) al estado de Sonora en los meses de mayo a octubre; no obstante, señaló que él lo ve viable, siempre y cuando se cuiden las finanzas de la empresa pública. Los análisis siguen, pero esta podría comenzar a aplicarse el próximo 2024.

En la 'mañanera' de hoy, lunes 18 de septiembre, efectuada desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el presidente de México dijo que aún no se acuerda la ampliación del subsidio de electricidad en el estado de Sonora, sin embargo, es un asunto que está atendiendo el gobernador Alfonso Durazo Montaño, con Martí Batres, el director de la CFE. El plan es que este dure de abril a noviembre y que quede asentado en la Carta Magna.

Siguen análisis sobre ampliación del subsidio de la luz en Sonora. Foto: Internet

Todavía no [hay acuerdos], pero nosotros tenemos voluntad de apoyar al pueblo de Sonora; entonces cuando hay una solicitud de este tipo, en este caso, de ampliar el subsidio dos-tres meses, seguramente lo está viendo el gobernador con el director de la Comisión Federal de Electricidad, el licenciado Batres, y vamos a ver qué resuelve", declaró el mandatario López Obrador en su tradicional conferencia de prensa.

En esta misma intervención, dijo que él ve viable la ampliación del subsidio, así como todo lo que signifique ayudar al pueblo de Sonora y a los mexicanos en general, siempre y cuando se vean las finanzas de las empresas públicas, pues si hay descuidos, es cuando se dan las quiebras y salen más afectados los civiles. AMLO recordó que los funcionarios públicos son responsables de administrar el dinero de la población.

Yo veo viable todo aquello se significa ayudar al pueblo, sin que caigamos en pérdida de nuestra capacidad de recaudación, porque si las empresas públicas no cuidan sus finanzas, entonces quiebran y damos pie a la privatización y le cuesta más al pueblo. Si nosotros podemos tener tarifas bajas en luz, en gas, en gasolinas, es porque tenemos finanzas públicas sanas y no permitimos la corrupción y no nos importan los negocios privados, nos importan los negocios públicos, porque eso es lo que más debe importar al servidor público, entonces tenemos que buscar los equilibrios", agregó el jefe del Ejecutivo Federal mexicano.