Aumentará el subsidio a las tarifas de la luz en Sonora; Durazo anuncia que no habrá cortes

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- El gobernador de Sonora Alfonso Durazo dio a conocer los acuerdos a los que se llegó con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) entre los cuales está el no realizar cortes del servicio eléctrico a los usuarios, e incrementar el subsidio a las tarifas.

Entre los primeros acuerdos está aumentar la tarifa básica cuyo rango de consumo iba de 1 a 300 kilovatio hora (kwh) y se extiende hasta los 1200 kwh de consumo con un precio 0.72 por kwh.

Otro de los acuerdos es que el subsidio a las tarifas se incremente de 592 millones de pesos a mil 200 millones de pesos; mientras que el tema de ampliación del subsidio a 15 días de abril y 15 días de noviembre todavía está en análisis, ya que se está viendo qué fechas son las que más benefician a los sonorenses.

En el tema de los cortes de luz, el gobernador aseguró que es parte del compromiso, pero señaló que los usuarios deben acercarse a la CFE para dialogar y pactar un acuerdo de pago, es decir negociar planes de pago para que no se vean afectados.

El gobernador Alfonso Durazo estuvo acompañado por José Martín Mendoza Hernández, director general de Suministro de Servicios Básicos de CFE, quien indicó que se aplicará un subsidio estatal del 25% del consumo aplicado, a través del propio recibo, durante diciembre, enero y febrero.

Cabe recordar que día atrás en diferentes ciudades del estado de Sonora, las personas salieron a las calles a exigir a la CFE que los cobros no fueran tan elevados, además del aparente pésimo servicio derivado de constantes apagones, a lo cual la dependencia argumenta que esto se debe a la alta demanda de usuarios, por lo que en ocasiones no llegan a dar abasto, mientras que de las tarifas dijeron que estas se encuentran acorde al consumo de cada cliente, sin embargo, esta respuesta no gustó a la población, quienes por necesidad tienen que tener encendidas las refrigeraciones, debido a que hay días en los que las temperaturas rebasan los 40 grados.

Fuente: Tribuna