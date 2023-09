Plan de alumbrado público en el municipio de Cajeme está retrasado por burocracia

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Pese a que se el alcalde Javier Lamarque Cano había informado que se tenía proyectado que el pasado agosto iniciaría la instalación del servicio de alumbrado público en Cajeme, por parte de la empresa Efficiency Matters Corporation S.A de C.V (EMCO), este proceso se encuentra atrasado por diversos trámites burocráticos ajenos a la actual administración.

Así lo dio a conocer la jornada de ayer el mandatario durante rueda de prensa, quien además detalló que actualmente el proceso se encuentra atrasado por un trámite ante la instancia federal por un tema de carácter burocrático, derivado de la falta de gestiones que no fueron realizadas en las administraciones pasadas.

Sin fecha para dar inicio

“El atraso se debe a cuestiones meramente administrativas que por desgracia no atañen en la responsabilidad de este gobierno, pero que, si nos afectan, entonces eso es lo que nos está retrasando, ese último trámite, que esperamos que quede en los próximos días, ahora que hacemos las cosas bien nos encontramos que para cierto tramite se requiere tal papel, el cual no existe porque las otras administraciones no hicieron el registro y eso nos ha retrasado, pero de qué va, va”, declaró.

Cabe recordar que el proyecto para mejorar la infraestructura de la red de alumbrado público (RAP) contempla dar mantenimiento a 37 mil 597 equipos de alumbrado público y al suministro de energía, así como la instalación y puesta en funcionamiento de ocho mil luminarias de tecnología LED, además de que tiene que llevar a cabo la reparación o sustitución de 12 mil 728 lámparas que actualmente presentan fallas en el municipio, de las cuales cuatro mil 435 serán destinadas a la sustitución de equipos de tecnologías contaminantes.

Fuente: Tribuna