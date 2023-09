Derrames de aguas negras tiene 3 años, afecta a familias guaymenses; piden pronta atención

Comparta este artículo

Guaymas, Sonora.- Vecinos del sector San Vicente se encuentran hartos y cansados de seguir viviendo con aguas negras frente a sus viviendas, pues durante más de 3 años han ‘brotado’ constantemente en la calle 7 y avenida 8 creando un foco de infección para los habitantes.

De acuerdo con la Comisión Estatal del Agua (CEA) en los últimos meses se han atendido más de 60 fugas de agua en el Puerto, por lo que los vecinos hicieron el llamado para que resuelvan la problemática de fondo.

Foco de infección

Santos Plascencia, vecino de San Vicente y que tiene habitando en la zona más de 10 años, los cuales han sido desagradables al tener que soportar los olores fétidos frente a su domicilio, un problema que por largos años ha ocurrido a las afueras de su hogar que hoy a la fecha no ha atendido la CEA.

Precisó que tras levantar reporte tras reporte se encuentra preocupado por su familia, la que constantemente enferma a causa del foco de infección, teniendo que estarse trasladando seguido al hospital para atención médica.

"Estamos mi señora y yo solos, no pueden venir mis nietos porque la pestilencia no los deja venir, cumplió años mi señora y no le pude hacer nada por la misma peste, pero ojala y nos apoyen en ese sentido”, expresó.

Los vecinos afectados señalaron que no pueden recibir visitas, ni mucho menos realizar convivios en sus hogares con sus familiares debido a las aguas pestilentes, por lo que hacen el llamado a las autoridades a atender el problema que prometieron solucionar hace más de un año.

Manuel González, administrador de la CEA expuso que atenderá a los vecinos personalmente y con un equipo técnico para ver de fondo la problemática, al ser mucho tiempo con el derrame.

