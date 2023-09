Corrupción, despotismo y megalomanía en SLRC; la polémica administración de González Yescas

San Luis Rio Colorado, Sonora.- En San Luis Rio Colorado algo pasa, y no es bueno. Aunque las autoridades estatales y federales intenten, una ponerle paños fríos a la situación y la otra ignorarla, lo cierto es que el municipio fronterizo vive uno de sus peores momentos con Santos González Yescas como alcalde.

La tarde del martes, a un costado de las instalaciones de la Cámara Nacional de Comercio local, una empleada del gobierno federal que se encontraba repartiendo becas fue secuestrada por un comando armado, acorde con testigos. A plena luz del día, frente a decenas de personas, en una zona céntrica.

El rumor entre los entendidos de la actividad policiaca en San Luis es que la mujer, de la que se desconocen sus datos, estaba vinculada a los hechos violentos que se dan un día sí y otro también en el Golfo de Santa Clara, zona de disputa de los cárteles que lo mismo trafican armas y precursores químicos que especies marinas como la totoaba o la medusa bola.

Los hechos ya no sorprenden a nadie en la frontera sonorense, acostumbrada de un tiempo a esta parte a recoger casquillos y a limpiar escenas del crimen, pero sobre todo a soportar el despotrico y el abuso de poder de su alcalde.

En San Luis Río Colorado más que en un Ayuntamiento, el poder está concentrado en una persona: González Yescas.

El lunes sorprendió la noticia de que, mediante un fuerte operativo, elementos de la Marina y la Fiscalía General de la República rodearon la Dirección de Seguridad Pública Municipal para ejecutar una orden de aprehensión en contra de cuatro policías municipales, los cuales fueron resguardados por sus compañeros, atrincherados en las instalaciones.

Dicha orden la otorgó un juez por la desaparición de un joven desaparecido en febrero, cuya familia acusó en su momento que fue torturado y secuestrado por policías municipales junto a tres amigos.

Del alcalde, jefe supremo de las fuerzas municipales nada se supo, como tampoco de Gerardo Camacho Ramírez, director de seguridad pública. Ninguno ha salido a dar explicaciones de por qué sus subordinados uniformados decidieron encubrir a los elementos con la orden de aprehensión por un delito federal, usando instalaciones y equipo perteneciente al Ayuntamiento.

Cuatro días antes, el alcalde defendió con ahínco a Camacho Ramírez, señalado por la opinión pública tras el asesinato de un policía municipal en labores; González Yescas incluso aceptó que en “otros momentos” han tenido elementos ligados al crimen organizado, pero que esto ya no ocurría bajo el mando de Camacho.

El Semanario Zeta dio a conocer la semana pasada que el alcalde González Yescas había adquirido patrullas por adjudicación directa, lo que ya es irregular, pues por los montos la compra tendría que haberse licitado. Pero lo peor vino al conocerse que fueron vendidas por una empresa en donde su hermano es accionista.

Monterrey Asistencia S.A de C.V es la empresa donde José Jesús González Yescas es accionista y a la que el Ayuntamiento sanluisino pagó 3.36 millones de pesos por las patrullas; la firma también brinda servicios técnicos y mecánicos a las unidades, para lo que se paga una suma mensual mínima de 266 mil pesos.

Los dichos del alcalde contrastan con la realidad, pues anteriormente la empresa hizo donaciones al Ayuntamiento y en ellas quedaba claro que José Jesús era el responsable de tales apoyos.

En julio pasado, un hombre alcoholizado y bajo el influjo de las drogas lanzó una bomba casera en contra del bar Beer House, dejando a más de una decena de víctimas mortales y muchos más lesionados, en una de las peores tragedias de los últimos años en Sonora, que volvió a ser noticia nacional negativa tras los hechos.

Al desarrollarse las investigaciones se supo que desde que abrió en 2017, el antro nunca renovó su licencia de funcionamiento, así como tampoco recibió las visitas indispensables de Protección Civil; en los peritajes se supo que el bar contaba con dos salidas de emergencia, pero una de ellas estaba bloqueada con cajas de cerveza.

Ante las brutales omisiones de la autoridad municipal, diputados de oposición solicitaron llevar a Gonzáles Yescas a juicio político, pues su negligencia provocó decenas de víctimas; si bien el caso pintaba con fuerza al tenerse pruebas contundentes para acabar en juicio, el alcalde fue defendido por los legisladores de Morena, su partido.

Es un tema de naturaleza penal, no motivo de juicio político, el proceso está vigente y permitamos, que se lleve a cabo ese proceso en el ámbito de su competencia que es el penal, ante tal argumento que hiciéramos nosotros sometemos a su votación en lo general”, justificó el morenista Jacobo Mendoza, presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Ha sido tan desaseado el gobierno de Santos González Yescas en San Luis Río Colorado que se le ha permitido desde 2018 que tomó posesión, inflar la nómina a su gusto.

Para este año, el municipio tuvo un presupuesto de 819 millones de pesos, de los cuales 334 se fueron al rubro de servicios personales, es decir, a sueldos salarios y los gastos derivados de la burocracia.

Esto quiere decir que el 40% del dinero que ingresa a las arcas municipales se evapora entre los funcionarios, que, tras una revisión de este medio, están entre los mejores pagados del estado, pese a que se trata de un Ayuntamiento pequeño con recursos limitados.

Sólo el alcalde tiene un sueldo reportado ante el INAI de 244,569 pesos mensuales brutos, muy superior a sus símiles de Hermosillo, Cajeme o Nogales, incluso muy por encima de los emolumentos del presidente López Obrador ($175,241) y de los del gobernador Alfonso Durazo ($136,147).

La regidora Rebecca Ching ha sido de las pocas personas en SLRC que se han atrevido a levantar la voz contra las trapacerías del alcalde González Yescas, lo que le ha acarreado una serie de problemas, amenazas y ataques tanto a su persona como a su familia.

En entrevista para Tribuna, Ching asegura que los ciudadanos se sienten solos ante un alcalde que se comporta como un señor feudal.

La regidora explica que el hijo de González Yescas, Alejandro, en los hechos funge como el próximo alcalde, de ahí que su padre lo promueva cada que puede.

La oposición no existe, está controlada. Soy la única que pone el dedo y lo hago para ser visible y que no me hagan daño”, argumentó, al tiempo de puntualizar que desde las carpetas de investigación sobre las denuncias que ha interpuesto están congeladas por las influencias del alcalde.