Incendio consume tradicional dulcería en Guaymas; Bomberos por 4 horas atiende el siniestro

Guaymas, Sonora.- Un fuerte incendio en una tradicional dulcería en Guaymas, el cual dejó daños de consideración, presentándose el siniestro alrededor de las 4 de la madrugada de este jueves.

De inmediato Los ‘apagafuegos’ llegaron de inmediato al siniestro en la calle 13 y avenida 10 en el sector Centro del Puerto, para sofocar el fuerte incendio, el cual hasta el momento se desconoce su origen.

Un total 13 de elementos y tres máquinas extinguidoras acudieron para sofocar el voraz fuego que consumió el inmueble, arrasando con toda la mercancía que había en el lugar.

Siendo necesario para poder sofocar las llamas al interior de la dulcería, romper una pared de la parte trasera del establecimiento comercial para ingresar y reducir las llamas, a fin de evitar una propagación a viviendas aledañas, afortunadamente no se registraron personas lesionadas.

Cabe destacar que después de cuatro horas de labores intensas en el lugar del siniestro, finalmente Bomberos de Guaymas controlaron la situación retirándose del lugar.

Los empleados de la tradicional dulcería fueron sorprendidos con la triste noticia del hecho, causando gran tristeza por lo ocurrido, sin embargo manifestaron su apoyo al propietario del negocio.

Algo que hay que destacar que a pesar de las largas horas del incendio, este no alcanzó otros inmuebles, además de que afortunadamente no hubieron vidas que lamentar tras lo ocurrido, a la espera de que las autoridades den más información sobre las causas exactas que provocaron el siniestro o bien que no haya sido víctima de la delincuencia.

Fuente: Tribuna