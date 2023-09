Ciudad Obregón: La pequeña Rachelle necesita donadores de sangre tras accidente carretero

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Familiares de la pequeña Rachelle, de tan solo 1 año y medio de edad, solicitan el apoyo de los habitantes de Ciudad Obregón para conseguir donadores de sangre, y poder realizarle una cirugía en una de sus piernas.

Enrique Cibrian, abuelo de la menor de edad detalló que la cirugía se realizará luego que la pequeña quedara en estado grave tras sufrir en accidente automovilístico cerca de Loma de Guamúchil, Cajeme, dónde fallecieron dos de sus hermanas y su madre.

La niña se encuentra internada en el Hospital IMSS-Bienestar, y requiere sangre de cualquier tipo lo antes posible. Para quienes deseen apoyar pueden comunicarse con su familia al número 686 288 8290.

Por su lado, Francisco Rocha Canobbio, tío de Jessica Alabama, la mujer que falleció en dicho accidente, declaró que la madrugada del pasado martes su sobrina habría sido brutalmente golpeada por su pareja, por lo que decidió huir de Baja California con sus cinco hijas. Pero sufrió un fuerte choque en el tramo carretero Guaymas - Ciudad Obregón, donde murió junto a las pequeñas Cristelle y Giselle, de 8 y 6 años.

Por su parte, Armando Samuel de Lara, hermano de la joven de 27 años, confirmó que están trabajando con las instancias legales, pues buscan obtener la custodia de las dos menores que sobrevivieron e impedir que crezcan bajo la violencia de su padre: "Todo esto se pudo haber evitado, desgraciadamente mi hermana no tuvo otra opción más que salir huyendo de esa casa donde ella sufría violencia, vivió maltrato por tantos años".

En medio del dolor que atraviesa la familia, han tenido que sacar fuerzas para ampliar la denuncia que había interpuesto Jessica Alabama ante la Fiscalía de Baja California antes de morir, pues tienen conocimiento que su expareja está dispuesto a pelear por la custodia de las pequeñas sobrevivientes, Soledad y Rachelle, de 7 meses y 1 año y medio de edad, respectivamente.

Los familiares argumentan que la expareja de Jessica no es apta para la crianza de las niñas, así que incluso trataron de conciliar con él al pedirle que por voluntad propia otorgue la custodia, asegurando que no le impedirían la convivencia, pero al no haber obtenido respuesta decidieron llevar el caso ante las autoridades.

