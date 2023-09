Comerciantes de Guaymas ‘claman’ vigilancia en el sector Centro, aumentan robos en locales 

Comparta este artículo

Guaymas, Sonora.- Mayor presencia de elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, piden comerciantes y ciudadanos en el Centro de Guaymas, pues se han incrementado los hechos delictivos ocurridos durante los últimos días.

En tan solo dos semanas se han presentado cerca de 8 robos en comercios y locales del primer cuadro de la ciudad, algunos con mano armada y ‘cristalazos’, donde se han logrado llevar importantes sumas de dinero y aparatos eléctricos, donde hasta la fecha no existe nadie detenido.

Sin vigilancia

Arturo Sandoval Barbarín, presidente de la Unión de Comerciantes del Centro destacó que el área comercial, permanece totalmente descuidada y desde hace siete meses no se brindan recorridos a pie los elementos policiacos y tampoco en sus unidades.

Detalló que por esta falta de atención por parte de las autoridades, lamentablemente se han incrementado los actos delictivos, afectando a comerciantes y residentes del sector.

Relató “no hay vigilancia, los comercios quedan a la deriva, enfrente de mi negocio rompieron un vidrio, además de un asalto en una gasolinera y otros negocios que han sido afectados, los comerciantes estamos temerosos, algunos propietarios de establecimientos cerraron definitivamente”.

María Ramírez, propietaria de una estética en el Centro dijo “estamos totalmente abandonados, esperemos que no pasen más robos, a mí me han querido robar dos veces, me han dañado las chapas y doblado la puerta, pero no han podido entrar a mi negocio”.

Vivimos en la incertidumbre al dejar nuestros locales solos, ya que nos vamos y saber que ninguna patrulla realiza recorridos por los comercios del Centro”.

Ni en escuelas

De igual forma, los planteles educativos del Centro continúan sin la presencia por parte de elementos de tránsito en los horarios de entrada y salida de alumnos, representando un riesgo para los estudiantes en las zonas escolares, debido a que los automovilistas no respetan los límites de velocidad.

Patricia Rodríguez, madre de familia de una estudiante de la primaria ‘Loreto Encinas’ expuso que "existe una gran preocupación para nosotros como padres de familia, en ocasiones no podemos llevar a nuestros hijos a las escuelas, no hay presencia de elementos de Tránsito, los conductores no respetan las zonas escolares, donde han estado a punto de ocurrir atropellamientos, urgen tránsitos en las mañanas afuera de los planteles donde hay mayor afluencia de vehículos".

