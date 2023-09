Región del Mayo registra el 12% de los embarazos infantiles totales en Sonora

Comparta este artículo

Navojoa, Sonora.- La Región del Mayo es una de las zonas con mayor índice de embarazos no planificados en adolescentes del Estado de Sonora, situación que alerta a las autoridades y familias, ya que el embarazo a temprana edad, no solo pone en riesgo la salud de la madre y su bebé, sino que representa un cambio drástico en su desarrollo.

Como cada 26 de septiembre, se conmemora el Día Mundial de Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes, pero el mensaje se no limita simplemente a evitar los concebimientos no deseados, sino también se busca informar sobre los peligros del contagio de enfermedades venéreas y así como promover el conocimiento en los estudiantes sobre el desarrollo de su cuerpo.

Las cifras

De acuerdo al Grupo Estatal Para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GEPEA), la Región del Mayo registra el 12 por ciento de los embarazos infantiles en los 10 municipios con mayor incidencia.

Ya que según estadísticas del Consejo Estatal de Población (Coespo) en el Estado de Sonora, en la última década se han registrado más de mil 165 embarazos infantiles en niñas de 10 a 14 años de edad.

De ellos, 141 embarazos infantiles se registraron en la Región del Mayo, 56 de ellos en el municipio de Navojoa, 44 en Huatabampo y 41 en el municipio de Etchojoa, entre el año 2010 al 2020.

En cuanto a los embarazos adolescentes, en mujeres de 15 a 19 años de edad, el Estado de Sonora registra más de 38 mil 567 embarazos, donde la Región del Mayo registra el 12.3 por ciento de ellos, con más de cuatro mil 703 embarazos, distribuidos de la siguiente manera: 2 mil 226 embarazos adolescentes en el municipio de Navojoa, mil 259 en Huatabampo y mil 218 en Etchojoa.

El problema

Para la Agrupación 'Por una Familia Feliz', el embarazo de niñas y adolescentes entre 12 y 19 años de edad, se debe a la falta de información sobre sexualidad en las escuelas, así como el uso de anticonceptivos y las consecuencias de un embarazo no planificado a temprana edad.

Me ha tocado ver a criaturas de 12, 13 o 14 años de edad embarazadas, mucho tiene que ver la falta de visitas por parte las Instituciones de Salud a las escuelas, pero sobre todo, en muchos casos se debe a la falta de comunicación entre padres e hijas, quienes no saben, qué es lo que hacen sus hijos, con quiénes se juntan o a que lugares frecuentan", señaló Olga Cecilia Torres Ramírez, presidenta de la agrupación.

Afirmó que lamentablemente, en muchos de los casos las familias con algún embarazo adolescente se desintegra, lo cual, además de afectar el desarrollo de la pequeña embarazada, atenta en contra de la vida del bebé, a causa de una mala nutrición o atención emocional.

Por ello, exhortó a los padres de familia a involucrarse más en la actividad de sus hijos, sin llegar a tomar un rol de 'carceleros', pero sobre todo, mostrar apoyo y unión familiar, en caso de presentarse un caso de embarazo no planificado en su núcleo familiar.

En cuanto a las autoridades, hizo el llamado a mejorar el mensaje que se transmite a los jóvenes en las escuelas, debido a que por desinformación, un embarazo no planificado cambia radicalmente sus planes y metas, provocando en muchas ocasiones, un ambiente no apto para el desarrollo del bebé.

Fuente: Tribuna