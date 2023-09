Alertan actos de violencia en escuelas de Ciudad Obregón; piden acciones preventivas

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Los constantes reportes por riñas entre estudiantes de secundarias y preparatorias de Cajeme, que se han viralizado en redes sociales por videos tomados por los propios alumnos, han alertado a las autoridades y padres de familia quienes instan a implementar acciones preventivas, como platicas en las instituciones educativas y talleres de concientización.

La psicóloga Anabell Copado explicó que hechos como el suscitado el pasado 22 de septiembre donde estudiantes de la secundaria Técnica 56, protagonizaron una riña en el exterior del plantel educativo causando lesiones a un compañero, se derivan de la necesidad de los adolescentes de cuestionar las reglas establecidas por la sociedad.

Prevención

“Los jóvenes van a buscar hasta donde pueden burlar las reglas, por lo que si no se les da una atención oportuna o sanciones se mantendrán en una zona de acción con cierto nivel de anarquismo, es decir que en algunos casos pueden solo mantener actuaciones que no son vistas como graves, ya sea bulling verbal o poco agresivo, como que en otros casos consideren una agresión física a un compañero como algo no grave, de ahí la importancia de que los padres de familia y maestros establezcan espacios de confianza con los alumnos para inculcar los valores y establecer límites”, señaló.

Ante este tipo de hechos, la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) a través de un comunicado reiteró el llamado a buscar alternativas pacíficas para resolver conflictos y que, de forma permanente, se implementan capacitaciones para que el personal docente y administrativo de las escuelas cuente con habilidades para mejorar la convivencia.

Por su parte, el alcalde Javier Lamarque Cano señaló que ante estos casos de violencia que se han generado en diferentes instituciones educativas de la región, su administración no solo se preocupa, sino que se ocupa, por lo cual existen diversos programas de prevención y concientización, los cuales se van a revisar con intenciones de mejorarlos e incluso intensificarse, para fortalecer los valores entre los alumnos.

Añadió que estas conductas de violencia tienen su origen en el primer entorno de los adolescentes, tales como la casa y el barrio en que se desenvuelven, razón por la cual apeló al apoyo tanto de los padres de familia como a la sociedad en general, recordando que en el municipio existen 24 centros comunitarios en donde se proporcionan pláticas relacionadas con la integración familiar y los valores cívicos y morales, a fin de que los jóvenes aprendan a ser solidarios y no se conviertan en generadores de violencia.

Dominga Bravo Peña, directora de Programas en Prevención del Delito dio a conocer que constantemente realizan pláticas con los alumnos capacitándolos en temas de violencia y talleres de prevención a fin de generar conciencia en los menores y mostrarles que su participación en este tipo de actos puede traer graves consecuencias.

Fuente: Tribuna