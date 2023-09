Barcos tienen bajas capturas de camarón, señalan pequeños armadores de Guaymas

Comparta este artículo

Guaymas, Sonora.- Capturas mínimas entre 60 y 70 kilos por noche, cuando en una temporada normal sacaban hasta media tonelada, reportan las embarcaciones mayores, en su tercer día de inicio de la temporada camaronera, situación que no ‘pinta bien’ para el sector pesquero de la región.

Mireya Acuña Gómez, líder pesquera y pequeña armadora expuso que lamentablemente la pesca, ya no es rentable para trabajar por el problema de inspección y vigilancia, el cual no se ha estado cumpliendo desde hace años, por lo que muchos pescadores optan emigrar al extranjero en busca de mejores ingresos para sus familias.

Asimismo, detalló que de los 63 barcos que salieron, algunos tuvieron que abortar la misión por fallas mecánicas en las embarcaciones mayores.

Resaltó que “definitivamente las capturas van a ser mínimas, definitivamente hay muchos factores, muchos factores que están en contra, la falta principal de camarón, que no hubo ni inspección ni vigilancia, que no hay cuidado que tenemos años sin vigilancia”.

Cabe destacar que tanto pescadores de altamar como de ribera se encuentran molestos porque durante todo el año el camarón, es saqueado por pangas ilegales y no dejan que se desarrolle y obtenga un buen tamaño.

Cabe recordar que hace unos días pescadores ribereños de Guaymas denunciaron el despojo de artes de pesca y varios kilos de camarón, por parte de elementos de la Marina quienes de forma prepotente y sin fundamento alguno cometieron el abuso, dejándolos con una incertidumbre, mientras que las autoridades no han respondido.

Fuente: Tribuna