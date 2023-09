Por probables actos de corrupción, Alfonso Durazo despide a funcionarios del ISIE

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Este viernes 29 de septiembre, el gobernador del estado de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, informó que despidió a la mayoría de los funcionarios del Instituto Superior de Infraestructura Educativa (ISIE), lo que es la Secretaria General de la Contraloría quien realizó una investigación por presuntos actos de corrupción, por lo que tomó esas drásticas medidas como parte de su gestión.

El titular del ejecutivo estatal, no dio detalles sobre la cantidad de personas que salieron de la dependencia, sin embargo, mencionan que se detectó una grabación en la que un funcionario pudiera estar relacionado con ese tipo de actos los cuales ponen en evidencia algunas anomalías con respecto al mal uso de los recursos, por lo que tuvo que solicitarles la renuncia.

Renuncia ‘Temo’ Galindo y su equipo al ISIE en Sonora; llegará David Pintor, confirma Durazo

Decidí pedirle la renuncia absolutamente a todos ante una no denuncia, pero si una grabación que involucraba a un funcionario de la dependencia pidiendo dinero, y pedí la renuncia y pedí a la Contraloría que iniciara una investigación”, expresó.

Ante todos estos sucesos, Alfonso Durazo mencionó que será la misma Contraloría la que decidirá las sanciones que procedan, una vez ya arrojado el resultado de las indagatorias, pues cabe mencionar que el pasado 9 de mayo el gobernador confirmó que un día antes había presentado su renuncia el director de dicha dependencia Cuauhtémoc Galindo Delgado, al mencionar que no sabía nada de la probable comisión de un suceso de corrupción.

Fue mediante un conferencia de prensa, donde el gobernador de Sonora informó que el ingeniero Eduardo Pacheco, sería el suplente del excandidato a la gubernatura de Sonora, a lo cual David Pintor, síndico del Ayuntamiento de Guaymas, cumple el proceso de licencia para de la misma forma integrarse a dicho instituto.

Y es que a pesar de que no el mandatario estatal no compartió más datos sobre la renuncia de 'Temo' Galindo hace cuatro meses, sí puntualizó que si la razón fue una irregularidad esta será comunicada “con toda transparencia”, algo que hasta el momento no se ha confirmado, es por ello que tras la salida de otros empleados del Gobierno, es posible que se ofrezcan más datos sobre las presuntas irregularidades.

Fuente: Tribuna