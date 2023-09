Crisis: Por quebranto financiero, Huatabampo endurece cobranza del servicio de agua

Huatabampo, Sonora.- Ante el presunto quebranto financiero del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Huatabampo (Oomapash), las autoridades anunciaron medidas más drásticas en contra de los usuarios morosos, donde se visitará casa por casa con amenaza de corte en caso de no saldar su deuda.

Rodolfo Yevismea Orduño, director general del Organismo Operador, detalló que la cartera vencida de la paramunicipal rebasa los 80 millones de pesos (mdp), donde 50 millones corresponden al casco urbano y el resto al área rural.

Durante el informe de resultados por parte del Organismo, Juan Jesús Flores Mendoza, presidente municipal de la ‘Tierra de Generales’, precisó que el 90 por ciento de la deuda, corresponde a personas que si pueden saldarla, por lo que se diseñó un nuevo mecanismo de cobranza, donde ya no se tendrán consideraciones.

Como parte del nuevo esquema de recaudación, se contempla la visita sectorizada a cada usuario cuya deuda hacia Oomapash sea de dos mil pesos en adelante, ahí se entregarán avisos de corte y se platicará con el titular de la cuenta, en caso de no saldar su deuda en un plazo de dos a tres días, se procederá al corte del servicio de agua desde la calle.

Si perdemos popularidad por el tema, yo creo que el fin justifica los medios y le voy a decir porque… No es posible que no se pueda comprar una bomba, que no se pueda comprar un vactor, la gente nos pide que la ayudemos y no tenemos la forma de cómo hacerlo”, puntualizó Flores Mendoza.