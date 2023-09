"Disminuye 21.2 por ciento el homicidio doloso en Cajeme": asegura Javier Lamarque

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- El alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, reconoció que en el municipio, el homicidio doloso es el delito que más perturba la tranquilidad y la paz social.

Sin embargo, dio a conocer que se ha trabajado para reducir los índices de violencia e inseguridad en la localidad y destacó que del primero de enero al cuatro de septiembre de 2021 al mismo período del presente año, se registró una disminución de aproximadamente el 21.2 por ciento en delitos de alto impacto.

También reconoció que en comparación a 2022, se ha presentado un ligero repunte en materia de homicidios dolosos en Cajeme, pero indicó que actualmente empieza a presentarse una tendencia a la baja.

Lamarque Cano, dijo que se siguen presentando muchos homicidios en la región y casos de violencia que no se puede aceptar, además afirmó que el homicidio doloso no sólo no ha crecido sino que no ha aumentado.

Finalmente comentó que mantener la tendencia a la baja, ha requerido de grandes esfuerzos, razón por la cual hizo un llamado a la corporación policiaca para trabajar y garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Cabe mencionar que apenas el pasado mes de agosto se registraron 45 asesinatos, pero a comparación del mismo mes pero de 2022, en este solo ocurrieron poco más de 30, a lo cual esto refiere que en el año se ha tenido un pequeño incremento, sin conocerse más sobre algunos responsables, pues cabe mencionar que hubieron casos en los que se logró la captura de los responsables.

Durante agosto del 2022, fueron un total de 37 hombres y dos mujeres, quienes fueron víctimas del crimen organizado, siendo en aquel entonces la mayoría personas privadas de la vida con proyectiles de arma de fuego, mientras que un pequeño porcentaje consistió en hallazgos de cadáveres violentados, además de hay quienes no han sido encontrados hasta la actualidad.

Fuente: Tribuna