ISAF detecta trabajadores 'fantasma' en Oomapas del municipio de Navojoa

Comparta este artículo

Navojoa, Sonora.- El Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) observó al menos cinco irregularidades en la auditoría de la Cuenta Pública 2022 del Organismo Operador Municipal al Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa (Oomapasn), donde se destaca el pago a personas ajenas al Organismo.

Durante la revisión a la auditoría al segundo trimestre del ejercicio 2022, se dictaminó que la paramunicipal se encontraba pagando cuotas por servicio médico a personas que no trabajan en el Organismo, violando así la Ley de gobierno y Administración Municipal.

“Se observó derivado del análisis a la partida 14101 cuotas por Servicio Médico, que el sujeto fiscalizado tiene registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a tres personas que no cuentan con una relaci��n laboral con el Organismo generando un costo por un importe de 24 mil 303 pesos”, detalla el informe.

A pesar de la observación emitida por el ISAF, la Dirección General de Oomapasn no envió ninguna acción para solventarla, por lo que la administración ahora presidida por Jorge Alberto Elías Retes pudiera ser sancionada, en caso de que no indique la razón por la cual, los servidores públicos responsables de verificar si el personal cumple con los requisitos para dar su baja en el IMSS, presuntamente no lo hicieron, contraviniendo lo dispuesto en la normatividad.

“Manifestar las razones por las cuales se tiene registrado en el IMSS a personal que no labora en el sujeto de fiscalización, así como realizar una verificación del estatus laboral de este personal, y en caso de no existir la misma, proceder a realizar la baja ante el IMSS y solicitar el reintegro de los pagos efectuados por concepto de cuotas y aportaciones”, solicitó el ISAF.

Fuente: Tribuna