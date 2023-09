Comparta este artículo

Navojoa, Sonora.- La lluvia y la falta de limpieza sobre las calles de Navojoa, provocan que las vialidades se encuentren cubiertas por exceso de tierra y piedras, lo cual, daña el poco pavimento que hay en la ciudad. Pese a que el Gobierno del Estado envió maquinarias barredoras en administraciones anteriores, hoy su paradero es una incógnita.

Durante un pequeño recorrido por parte de ‘Tribuna’ se confirmó que parte de las vialidades con exceso de tierra y falta de atención, son los nuevos cruceros de concreto hidráulico, entregados a inicios de este año, principalmente el punto ubicado sobre la calle Allende, esquina con Rincón y avenida Juárez.

Exceso de tierra y piedras en las calles de Navojoa destruye su poco pavimento

El problema

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) sólo cuatro de cada 10 calles en Navojoa se encuentran pavimentadas, sin embargo, el exceso de piedras y tierra sobre las mismas, pudieran provocar el crecimiento de más bache. Por lo que la ciudadanía exige que regrese el Programa de barrido sobre las mismas.

“El exceso de tierra claro que daña, se come el asfalto, se come lo que cubre, se hace adobe y en el momento en que raspan la calle, ya está dañado el pavimento. En la actualidad no se ve absolutamente ningún trabajo de limpieza ni a los sindicalizados hacer recorridos por las ceras de las calles, prácticamente no hay un plan de limpieza para las calles pavimentadas, ni en el centro de Navojoa ni en ninguna parte”, indicó Jesús Enrique Román Zamorano, líder de la agrupación ‘El Poder del Pueblo Sonorense’.

Recordó que en la administración 2012-2015, Navojoa recibió el equipamiento de una barredora, así como el de una maquinaria para la limpieza de las calles, sin embargo, se desconoce el paradero de dichos equipos.

“Cuando el Pitillo era alcalde, el Gobierno del Estado donó una barredora donde una persona andaba por las calles limpiando, así como una máquina con brazo mecánico para recoger las lomas de tierra. Eso duró muy poco tiempo, después nos hacíamos la pregunta sobre ¿dónde quedaron esas máquinas?”, puntualizó.

No obstante, además del rezago en la recolección de basura, el exceso de tierra y piedras sobre el pavimento del municipio provoca una mala imagen para sus visitantes.

Fuente: Tribuna