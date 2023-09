Vecinos de Casa Blanca urgen reparación de calles en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Uno de los principales problemas del municipio Cajeme es el mal estado de las calles, y pese a los intensos trabajos de bacheo que realiza el Ayuntamiento, el desgaste del pavimento es una queja constante de la ciudadanía, tal es el caso de los vecinos de Casa Blanca, quienes denuncian que incluso las principales rúas de la zona se encuentran intransitables.

Marcia Galaviz, residente de la colonia, compartió que el mal estado de las calles no es algo que se presentó desde hace poco, y que pese a que se han levantado varios reportes por los drenajes colapsados, no han tenido respuesta de las autoridades “Dicen que por las lluvias del año pasado se comenzaron a deshacer las calles, pero estas vialidades tienen más de dos años, con aguas negras y con baches enormes, en algunos puntos hemos tenido que colocar llantas a manera de alerta para quienes circulan por el lugar”.

Araceli Vidal, ciudadana compartió que durante esta administración se ha visto mucha mejora en las vialidades, pero que debido al estado en que se encontraba la ciudad, aún hay muchas calles que requieren reparación a fondo.

Como ciudadanos sabemos que es demasiado el trabajo que hace falta, ya sea por falta de mantenimiento previo o por el estado del sistema sanitario, lo que pedimos es que no se deje de trabajar al interior de las colonias, en nuestro caso en Casa Blanca hay muchas calles que están en un mal estado, se agradece y ya era necesario dar mantenimiento a las vialidades principales, pero ojalá que no quede en eso y no se olviden de nosotros, es una pena ver como están las calles ”, señaló.