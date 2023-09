Colonia Tierra Blanca en Navojoa está sumergida en aguas negras

Comparta este artículo

Navojoa, Sonora.- Vecinos de la colonia Tierra Blanca, en Navojoa, exigen solución inmediata al problema de drenaje en dicho sector, el cual, mantiene a las familias sumergidas en aguas negras; precisaron que en caso de no atender su demanda, volverán a manifestarse en el Palacio Municipal.

De acuerdo a los afectados, el problema de drenaje recorre desde la calle Sor Juana Inés de la Cruz, hasta el bulevar Centenario, donde los afloramientos de drenaje están comenzando a ingresar a los hogares.

El problema

“Es urgente que las autoridades tomen de fondo el problema, ya que está muy fuerte, todo ese drenaje se colapsa y empieza a salir por los sanitarios de las viviendas y quedan inundadas de puras heces fecales”, detalló Dolores Sol Rodríguez, afectada.

Fue a principios del mes de agosto cuando el Organismo Operador Municipal del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa (Oomapasn) acudió al punto señalado para realizar trabajos de desazolve, así como sanear las calles, sin embargo, los vecinos solicitaron que el problema sea atendido de fondo.

“Lo que queremos es que se tome la problemática de fondo, no solo que le den una manita de gato, porque si no, vamos a continuar con el problema y al rato se van a dañar más las casas y el gobierno municipal no va a querer responder por ello”, afirmó Sol Rodríguez.

Según los vecinos, durante la última década, la red de drenaje en la colonia Tierra Blanca se ha visto saturada, debido a que la construcción de nuevos fraccionamientos alrededor del área, no cuentan con una red de drenaje propia, sino que se han ido conectando a la ya existente, lo cual, rebasa su capacidad operativa.

“Vemos que todos los asentamientos nuevos no tienen un drenaje propio sino que lo conectan al viejo drenaje y la capacidad del mismo no abastece. Aparte de que la tubería ya cumplió su tiempo de vida útil, por lo que con más razón, las autoridades deben priorizar este problema”, aseguró.

Por ello, exhortó al presidente municipal, Jorge Alberto Elías Retes, a gestionar un proyecto de drenaje, pero que se considere un nuevo sistema pluvial para evitar que las familias de dicho sectorial sufran de inundaciones, así como el estancamiento de aguas negras en sus banquetas.

Fuente: Tribuna