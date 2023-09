Cajemenses prefieren atención en consultorios de farmacias en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Argumentando un mejor tiempo de atención, cercanía a su domicilio, fácil acceso a medicamentos y bajos costos, los ciudadanos señalan que prefieren acudir por atención medica en consultorios de farmacias, para tratarse enfermedades comunes que acudir a instituciones del sector público.

De acuerdo a cifras de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2022, el 48.6 por ciento de las personas que han requerido servicio de atención médica lo ha realizado en el sector público, siendo los servicios de cadenas farmacéuticas los más utilizados, correspondiendo del total un 24.9 por ciento por personas que no cuentan con seguridad social, 11.3 por ciento de quienes tienen IMSS, acuden a estos consultorios adyacentes a farmacias, y de los que pueden atenderse en el ISSSTE, 8.9 por ciento recurrió a estos negocios.

Carmen Amavisca, ciudadana expresó que acudió a un consultorio de una farmacia de genéricos por que se encuentra a unas cuadras de su casa y por experiencia sabe que no hay mucha gente en espera, por lo cual el tiempo de atención es rápido.

Si voy al IMSS me voy a tardar más de 4 horas, aquí es más rápido, además la última vez que fui ni paracetamol había, aquí al menos sé que lo que me recetan lo voy a encontrar en la propia farmacia, y la verdad no es caro cobran 50 pesos por consulta y te evitas toda la burocracia del seguro (social)”, declaró.