Feministas de Ciudad Obregón celebran despenalización del aborto en todo el país

Ciudad Obregón, Sonora.- Luego de que el pasado miércoles la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarara que la interrupción del embarazo será legal a nivel nacional, argumentando que la criminalización viola los Derechos Humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar, grupos feministas en el municipio celebran esta decisión.

Leticia Burgos, integrante de la Observatoria Todas Mx-Sonora y la Red Feminista Sonorense felicitó a la organización ‘Marea Verde’ por liderar el proceso de amparo que podría resultar en la despenalización del aborto en el estado de Sonora, reconociendo al ‘Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) como la organización nacional que promovió esto y expresó la importancia de eliminar la criminalización del aborto en la constitución del estado, enfatizando el derecho de las mujeres a decidir como una opción inalienable e indivisible.

Opinión ciudadana

“En el caso del estado de Sonora, en el artículo primero de la Constitución del estado se establece la criminalización de cualquier acto que interrumpa un proceso desde la concepción, entonces, creo que hay que, felicitar a la organización que ha promovido esto y desde luego coronar este logro a nivel nacional para que en lo inmediato el estado de Sonora se homologue, eliminando del artículo primero lo que es la violación a los derechos humanos establecido desde el 2008 en la entidad con ese párrafo que habla de que esta constitución ampara la vida desde la concepción e inclusive establece que se reconoce como individuo”, declaró.

María Gil, estudiante e integrante de un colectivo feminista, comentó estar conforme que las mujeres puedan decidir con total libertad si continuar o no con su embarazo, pese a no estar a favor en su totalidad del aborto, considerando que la opción de poder decidir debe de existir y cada persona poder analizar de acuerdo a su situación particular por la que quiere realizarlo.

“Si bien la gente cree que el principal factor por el cual las mujeres interrumpen el embarazo, es porque no está en su proyecto de vida o porque fue no planeado, es importante que sepan que muchos son por mujeres que viven violencias, principalmente, violencia sexual, además de que existen casos que ponen en riesgo la salud de la embarazada”, señaló.

La ciudadana Rosario Maytorena mencionó que le parece una buena decisión la despenalización del aborto, ya que la maternidad debe ser una decisión. “Se me hace bien la verdad porque es tu decisión si tener un hijo o no, ya que para tener un hijo debes de estar muy bien mentalmente y económicamente”, expresó.

Finalmente, Leticia Burgos añadió que la resolución de la Suprema Corte que garantiza el derecho a la salud de las mujeres en relación al aborto, debe ser acompañar con una campaña de información para que las mujeres conozcan sus derechos y los puedan ejercer, así como la garantía del personal médico para brindar los servicios de salud integral que cualquier mujer esté requiriendo.

Fuente: Tribuna