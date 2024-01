Piden extremar precauciones con niños y adultos mayores por fuerte frío en Empalme 

Comparta este artículo

Empalme, Sonora.- Ante las bajas temperaturas que se mantendrán este jueves, las cuales incrementan los riesgos de enfermedades del tipo respiratorio, autoridades de Salud hace un llamado a la población a extremar precauciones con los cuidados, sobre todo en niños y adultos mayores.

Miguel Ángel Corrales Smith, director de Salud Municipal de Empalme dijo que este segmento de la población es el de más alto riesgo para contraer enfermedades respiratorias tanto en las vías altas como bajas, que en el caso de estas últimas se pueden agravar y poner en peligro la vida.

Recomendó que para evitar enfermedades es necesario abrigarse muy bien al salir de casa y de ser posible utilizar bufanda, no exponerse a cambios bruscos de temperatura, comer frutas y verduras, así como tomar bastantes líquidos y consumir vitamina C., no ejercitar en horas pico del frío, entre otras.

Precisó que en el caso del área rural, las temperaturas son aún más bajas que en la zona urbana por 1 o 2 grados, razón de más para tomar en cuenta estas recomendaciones.

Fuente: Tribuna