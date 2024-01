Temen recaída de casos Covid por bajas temperaturas en el Mayo, Sonora

El Mayo, Sonora. - Tras el arribo de un nuevo frente frío a la Región del Mayo, existen registros de personas que padecieron Covid-19 han comenzado a recaer a causa de las bajas temperaturas, por lo que las autoridades hicieron el llamado a la ciudadanía a protegerse bien de las próximas ‘heladas’.

Somos muchas personas que nos quedaron secuelas del Covid-19, por lo que tenemos que extremar cuidados. Por ejemplo, yo ando todo el día con la chamarra así haga poco frío porque me da miedo, ya que yo sé muy bien por lo que pasé”, indicó Reinaldo Amarillas Meza, director de Bomberos en Etchojoa.

Señaló que en la última semana, han aumentado las solicitudes de tanques de oxígeno, así como medicamentos, entre familias de bajos recursos, que hoy se encuentran con dificultades de salud, a causa de las bajas temperaturas.

Hace unos seis días tuve que conseguir oxígeno a una persona de 54 años que tuvo Covid, me hablaron y les conseguí un tanque de oxígeno y medicamentos. Ya no es tan fuerte pero recaen con calenturas y otros síntomas más leves, pero desgraciadamente como ya tuvieron las secuelas ya no pueden respirar fácilmente”, puntualizó.