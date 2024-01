Empleo de calidad, reto pendiente en Sonora; en 2023 solo se crearon 15 mil plazas formales

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), durante 2023, 29 mil 229 sonorenses se sumaron a la Población Económicamente Activa (PEA) pero según las cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) solo se crearon 15 mil 418 empleos formales.

Es decir, el déficit entre la PEA y los puestos formales generados es muy grande, casi el doble, lo que detalla la urgencia de apuntalar el desarrollo económico y las inversiones, además de buscar empleos de calidad, evitando así la fuga de talento. Los análisis confirman que aquellos que no tienen un empleo formal terminan en la informalidad, con todas las peripecias que eso conlleva.

Óscar Serrato Félix, empresario y analista financiero, señaló que el sector informal tiene más o menos la mitad de los empleos que se crean y pierden, se trata del 45 al 55 por ciento de la Población Económicamente Activa en todo México y Sonora no es la excepción. Explicó que además hay personas subempleadas que son quienes laboran unas horas a la semana, ya sea de manera formal o informal, pero están por debajo de las percepciones que se consideran mínimas para la subsistencia.

Atracción de inversiones

Serrato Félix apuntó que, para atraer inversiones tanto de empresarios locales como de empresas, el Estado debe ofrecer seguridad no solo física sino también de inversiones y no generar incertidumbre. "El empresario debe tener la seguridad de que el gobierno se va a sujetar a las reglas del juego y que no estén cambiando esa incertidumbre, un gobierno que cambia de opinión, que cambia las reglas pues no lo permite, no permite que se vengan nuevas inversiones".

El empresario subrayó que respecto a las grandes inversiones que han llegado a México, Sonora levantó la mano en todas pero el gobierno estatal no ha podido aterrizar ninguna, y no hay más que planes, pero pocas cosas concretas.

Problemas

Alejandro Romero, vicepresidente del Colegio de Economistas de Sonora, puntualizó que en 2023 se sumaron al mercado laboral casi 30 mil personas, pero de este número solamente encontraron empleo formal 15 mil, según los datos del IMSS, entonces por deducción el resto está dentro de la informalidad o en la desocupación.

El empleo que se generó en el año pasado fue insuficiente para llenar toda la demanda de empleo que pudo haber el año pasado simplemente por el aumento de la fuerza laboral en el estado, es decir, el aumento de la población económicamente activa, que son esos 30 mil", dijo.

El economista señaló que, con los 30 mil puestos de trabajo del año pasado, el estado ocupó el lugar número 13 a nivel nacional en generación de empleos, al mismo tiempo que la manufactura perdió 100 plazas en Sonora. Además, dijo que, Sonora no está aprovechando cabalmente el llamado 'nearshoring' o la relocalización de las inversiones, de ser así Sonora estaría generando empleos en el sector manufacturero.

"Yo lo que advertiría es que no hay un cambio importante en cuanto a generación de empleos, seguimos siendo un estado de media tabla, no estamos ni dentro del top cinco ni del top 10, existe una especie de narrativa oficial de que se están atrayendo muchas inversiones, pero la realidad es que los números oficiales del IMSS de generación de empleos no reflejan esa situación", señaló.

No figuramos ni en el top 10 de los estados más dinámicos del país, si deseamos aprovechar el nearshoring deberíamos estar en esas posiciones, somos un estado fronterizo que tiene presencia automotriz, conexión directa con la frontera, tenemos todo para estar dentro, sin embargo, no lo estamos, entonces quiere decir que algo nos está faltando", manifestó

Alejandro Romero coincidió en que a Sonora le falta infraestructura de autopistas y carreteras que estén bien edificadas y que se conecten no solo de norte a sur. Agregó que también se necesita una mayor red de distribución de energía eléctrica, más naves industriales y distribución de gas natural que requieren las industrias manufactureras, actualmente no se está invirtiendo en esos dos rubros por lo que difícilmente habrá más empresas de este tipo.

Fuente: Tribuna