Sonora: Lilly Téllez se registra como precandidata al Senado y envía mensaje a AMLO

Hermosillo, Sonora.- La tarde del pasado sábado 13 de enero del 2024, la expresentadora de televisión, Lilly Téllez, viajó a la ciudad de Hermosillo, en el estado de Sonora, para formalizar su postulación como precandidata al Senado de la República. Llamó la atención que ahora no lo hizo como representante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), sino como militante del Partido Acción Nacional (PAN).

Cabe señalar que, desde el pasado viernes 12 de enero, Gildardo Real, dirigente estatal del PAN en Sonora, había compartido la noticia sobre el preregistro de la exmiembro del partido guinda para el Senado. Mediante sus redes sociales, el político llamó a los simpatizantes del blanquiazul a apoyar a Lilly Téllez, quien hace unos meses había compartido sus deseos de ser aspirante a la presidencia de la República.

Tras concluir la entrega de su documentación en la capital sonorense, la senadora Lilly Téllez encabezó una conferencia de prensa, en la que fue cuestionada sobre su regreso con el PAN, luego que hace 6 años estaba en Morena, partido que fundó el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO). A propósito, la política envió un mensaje al jefe del Ejecutivo Federal mexicano.

Me acabo de registrar como candidata al Senado por Sonora... por un cambio de rumbo, por la PAZ en México", explicó la panista.

En esta misma intervención, la integrante del Poder Legislativo declaró que sería una vergüenza apoyar al Gobierno de la Cuarta Transformación (4T), el cual, considera, es uno de los más violentos de la historia.

Tú y yo nos vimos cuando llegué creyéndole al señor presidente de la República. Yo no he cambiado mi discurso. Yo he cumplido lo que prometí en aquella campaña. El traidor que cambió fue López Obrador", señaló Lilly Téllez.