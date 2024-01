Alcalde de Cajeme desconoce ocupación de hospitales por Covid-19

Comparta este artículo

Cajeme, Sonora.- Luego de que la Secretaría de Salud a nivel federal, diera a conocer que algunos hospitales se encuentran al 85 por ciento de su capacidad por casos relacionados con el coronavirus Covid-19, el alcalde, Javier Lamarque Cano, dijo no tener conocimiento respecto a si dicha situación también se presenta en Cajeme.

Lamarque Cano, agregó que hasta el momento no tiene información e indicó que el coronavirus, es actualmente una enfermedad endémica con la que hay que aprender a convivir y no se tienen reportes relacionados con contagios de esta enfermedad.

“Que yo sepa aquí en Obregón no tengo ningún reporte y lo de Hermosillo se me hace raro si hay casos de Covid-19, porque si hay Covid, así como hay gripa pero no hay casos de hospitalización”, indicó.

De acuerdo a la dependencia en materia de salud, el estado de Sonora se encuentra entre los cinco hospitales a nivel nacional en los que, los Hospitales Generales de entidades federativas como Hidalgo, Michoacán, Guanajuato y Oaxaca se encuentran en la situación antes mencionada.

Fuente: Tribuna