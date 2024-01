Reestructuración financiera en Navojoa, un plan fallido

Comparta este artículo

Navojoa, Sonora.- La presunta reestructuración financiera en el Ayuntamiento de Navojoa se convirtió en una simulación más del alcalde Jorge Alberto Elías Retes, quien presumió haber reducido el gasto de nómina durante el 2023, sin embargo, para este 2024, se contempla que la comuna gaste más en el concepto de sueldos que lo presupuestado el año pasado.

Otra de las medidas anunciadas por el edil, fue la eliminación del pago de horas extras, bajo el argumento de que no existía un control en el pago de las mismas, además de que en muchos de los casos no existía una justificación para dichos pagos. No obstante, para este 2024, la comuna contempla regresar los pagos por horas extras, donde desembolsará casi tres millones de pesos (mdp) en este concepto.

LAS CONTRADICCIONES

“Durante décadas, al municipio se le vio como agencia de colocación, se llenó el Ayuntamiento de empleados que no eran necesarios provocando un aumento en la nómina que llevó al endeudamiento irresponsable y dejó al municipio al borde del colapso financiero. Este año trabajamos para ordenar la casa y poner orden en las finanzas del municipio”, comunicó el Ayuntamiento en el marco del Segundo Informe de Gobierno.

Como parte de su Informe, Elías Retes aseguró que hasta ese momento se habían recortado a más de 118 empleados de confianza, lo cual, generaría un ahorro de 1.2 mdp mensuales por el concepto de nómina, no obstante, lejos de que dicho ahorro se viera reflejado para este año, el gasto en el concepto de servicios personales se incrementó.

Así lo muestra el Presupuesto de Egresos 2024, donde se contempla que la comuna pagará hasta 100.7 mdp más que el año pasado, ya que en el ejercicio fiscal 2023, el rubro de Servicios Personales representaba un gasto de 231.5 mdp, sin embargo, para este 2024, la nómina ascendió a más de 332 mdp, un incremento del cinco por ciento.

LAS REPERCUSIONES

A pesar de que en este 2024 el Ayuntamiento de Navojoa recibirá hasta un 25 por ciento más de presupuesto, la fallida reestructuración financiera por parte del alcalde Elías Retes, provocó que nuevamente, el gasto corriente absorba alrededor del 90 por ciento del recurso.

Durante la explicación del Presupuesto de Egresos 2024, Tesorería Municipal precisó que Navojoa espera recibir más de mil ocho millones 806 mil 769 pesos, pero lamentablemente, para el rubro de ‘Inversión Pública’ sólo se destinarán 102 mdp, lo cual, representa el 10 por ciento del recurso. Además, la contratación de los recientes créditos financieros mantendrá al municipio, con un déficit mensual de aproximadamente 3.2 mdp mensuales.

“Vamos a transitar todo el año generando un déficit, porque nuestros costos son superiores a nuestros ingresos, entonces vamos a tener que ser muy eficientes en los recursos extraordinarios y trabajar con mucho cuidado el dinero del municipio”, puntualizó María del Rosario Santiago Vizcarra, tesorera municipal.

Fuente: Tribuna