Ciudad Obregón: Conflicto de escuela primaria continúa tras no llegar a acuerdos

Ciudad Obregón, Sonora.- De nueva cuenta padres de familia en Ciudad Obregón se manifiestan por inconformidades al interior de algún plantel escolar, tal es el caso de los padres de la escuela primaria ‘Esteban Teros Careaga’, quienes argumentando actos de negligencia por parte de la dirección del plantel, exigen la destitución de la directora Grecia Guadalupe Cota Acosta.

Cabe recordar que al inicio del ciclo escolar, el cuerpo docente de la institución emitió un comunicado en apoyo a la directora, lo cual argumentan fue mal visto por los padres inconformes al grado de dar a conocer que trabajaban bajo protesta debido de agresiones e intimidaciones de los padres de familia.

Ante esta problemática que tanto padres de familia y docentes no han tenido un seguimiento adecuado por parte de las autoridades locales, la jornada de ayer, personal de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) a nivel estatal, acudieron a las instalaciones donde que fueron tomadas desde el pasado lunes por integrantes de la sociedad de padres de familia a fin de buscar el dialogo.

Andrea de la Mora, directora de participación ciudadana de la SEC intentó dialogar con las madres de familia para tratar de resolver el problema, pero al no aceptar las condiciones para realizar esta reunión, se procedió a llamar a un notario público para que diera fe de lo ocurrido, y poder quitar los candados y abrir la escuela, por lo cual elementos de la policía municipal acudieron para evitar algún incidente.

Asimismo, Cecilio Luna Salazar, presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia acudió al lugar para tratar de mediar entre ambas partes, argumentando que los principales afectados son los niños, pero las madres manifestaron que no accederán a abrir el plantel hasta que no se cumpliera con sus peticiones.

No se llegó a un acuerdo para realizar la mesa de diálogo, ellos quieren a fuerza que abramos pero no lo vamos a hacer, nos argumentaron que requerían un lugar para sentarse a conversar y les ofrecimos un espacio que no aceptaron, nosotros estuvimos toda la semana sentadas en la banqueta, porque ellos no pueden sentarse a buscar una solución", declaró Janeth Benítez, representante de madres inconformes.