Operadores de Morena: Cercanos al crimen, sin escrúpulos e insaciables

Hermosillo, Sonora.- Una de las principales promesas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, era la de establecer una nueva forma de hacer política, basada en la honradez y en la eliminación de viejas maneras que impulsaron el clientelismo electoral y promovieron el poder centralizado.

El mandatario y sus cercanos ganaron adeptos a través de asegurar que Morena, precisamente, ería “faro de moralidad” que fulminaría los malos hábitos de una clase política que hizo de la operación en tierra, a base de favores y distribución de recursos, su especialidad.

El asunto es que en el discurso sonaba bien, pero llegados al poder no han hecho más que recurrir a tales prácticas antes denostadas, pero puliéndolas y recargándolas, con toda la fuerza del Estado detrás.

Operaciones

Hoy en Hermosillo tendrá lugar un evento en el Hotel Marsella organizado por la agrupación política Que Siga la Democracia, la cual tomará protesta a los integrantes de su Comité Estatal en Sonora que son Marco Antonio Carbajal Miranda (presidente) y Saúl Navarro Calvo (vicepresidente).

El objetivo es que los miembros del Comité se involucren en el proceso electoral y se sumen al apoyo para la construcción del “Segundo Piso de la Cuarta Transformación, el cual corresponderá edificar a la Dra. Claudia Sheinbaum”, aseguran en un comunicado.

Este grupo político es dirigido por Gabriela Jiménez Godoy junto a su esposo Edgar Garza Ancira, presunto empresario y consultor. Jiménez Godoy, quien en 2018 formó parte del equipo del panista Ricardo Anaya y previo a ello (2015 a 2017 fue asesora de diputados blanquiazules), volcó sus preferencias políticas y se acercó a Morena de la mano de Claudia Sheinbaum, quien le abrió paso entre las huestes guindas hasta convertirla en una de sus más cercanas colaboradoras.

Junto a Garza Ancira, a Jiménez Godoy le dieron una misión clave: crear una organización civil para promover al gobierno federal y a la figura de López Obrador; lo hizo con Que Siga la Democracia.

Muertos votan

Su primera gran misión fue promover la participación ciudadana en la Consulta de Revocación de Mandato en abril del 2022: López Obrador necesitaba que la ciudadanía acudiera a las casillas para que su pantomima tuviese sentido, por lo que echó mano de esta asociación para recabar firmas, indispensables para validar la consulta, ya que no podía hacerlo a través de Morena por cuestiones legales.

El problema fue que el Instituto Nacional Electoral (INE) detectó serias irregularidades en el trabajo de la asociación, básicamente que 14,940 personas que firmaron no estaban ya en el padrón electoral… sino muertas. Y no era un número baladí, ya que el total de firmas reunidas no llegaron ni a las 18 mil.

Jiménez Godoy rechazó los señalamientos y aseguró que siempre actuaron “de buena fe, confiando siempre en el esfuerzo y voluntad del pueblo de México”, lo que no fu suficiente para evitar una multa de medio millón de pesos. Claro que Gabriela nunca explicó de dónde salieron los millones de pesos que le permitieron a su asociación tapizar todo el país con la propaganda sobre la candidata.

Lo paradójico es que, aún con las pruebas aportadas por el INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación admitió su registro como organización política, todo mediante la defensa a ultranza de tres de los ministros, encabezados en su momento por Mónica Soto, famosa en los últimos tiempos por orillar a Reyes Rodríguez a renunciar a la presidencia del organismo, además de por su cercanía con Morena.

Relaciones turbias

El 22 de noviembre de 2021, Sergio Carmona fue asesinado brutalmente en San Pedro Garza García, Nuevo León. En vida era un empresario siempre entre polémicas y duros señalamientos, entre ellos ser el mecenas de políticos morenistas.

La investigación de su homicidio nunca avanzó en la Fiscalía de aquel estado y el tema se olvidó hasta que hace unos días el medio digital Código Magenta publicó una investigación tras tener acceso a los archivos de los teléfonos celulares de Carmona, que incluyen comunicaciones, documentos bancarios, contratos, conversaciones de whatsapp, videos e imágenes que se cruzan con reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera, bitácoras de vuelo e información de autoridades de Inteligencia de México y Estados Unidos, que documentan y exhiben los vínculos que existían entre la élite política de la 4T “con quien fuera el empresario más importante del contrabando en la importación de gasolina estadounidense por las aduanas de Reynosa, Tamaulipas”, explica el columnista Salvador García Soto.

En uno de los videos revelados en la primera parte de la investigación periodística, además de importantes personajes morenistas que hoy son funcionarios de Tamaulipas y del gobierno federal, aparece Gabriela Jiménez Godoy quien le envía un mensaje por video a su “querido amigo”, como ella le llama, agradeciéndole su “apoyo, de verdad invaluable todo lo que has estado haciendo”.

Las investigaciones tanto mediáticas como por parte de las autoridades coinciden en que además de erigirse como el ‘rey del huachicol’, Carmona logró contratos multimillonarios con gobiernos morenistas a los que previamente había financiado sus campañas.

Código Magenta expone que, además, distribuía recursos con gente como Jiménez Godoy para influir en redes sociales y en medios de comunicación regionales. Buena parte de los detalles que se conocen surgieron luego de que Julio Carmona, exfuncionario de aduanas y hermano de Sergio, se convirtiera en testigo protegido en Estados Unidos, que indaga el tráfico de combustibles desde México.

Magenta detalla también cómo Mario Delgado, presidente nacional de Morena y Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas usaron aviones y vehículos propiedad de Carmona, en un hilo más de la relación estrecha del morenismo con el oscuro personaje.

Fuente: Tribuna