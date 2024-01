Ciudad Obregón: Padres compensan falta de clases en la escuela 'Esteban Teros Careaga'

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- A 12 días que padres de familia tomaran las instalaciones de la escuela primaria 'Esteban Teros Careaga' ubicada en la colonia Beltrones, al norte de Ciudad Obregón, denunciando presuntos actos de negligencia por parte de la directora del plantel y ante la falta de atención por parte de las autoridades para dar solución a la problemática, padres de familia brindan asesorías a los niños a fin de minimizar el retraso escolar.

El grupo de madres explicó que aún cuando este problema se viene presentando desde hace el año pasado, no han tenido respuesta a sus denuncias, aclarando que el pasado miércoles acudieron funcionarios de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) estatal, pero no se logró concretar una mesa de dialogo, y desde entonces ya no se ha tenido ningún acercamiento con la dependencia.

Violencia

Lo que menos queremos es afectar a los niños, ya son varios días sin que tengan clases y pese a que algunos cuantos de los maestros, envían actividades para que se trabaje de manera remota, la ausencia de un profesional en educación no permite que los estudiantes tengan un buen aprendizaje, por eso, habíamos comenzado a dar asesorías aquí, afuera de la escuela", declaró Janeth Benítez, madre de familia.

Del mismo modo explicó que pese a la iniciativa de apoyar a los niños que requirieran apoyo para sus tareas y que así lo quisieran, el compromiso de tener a su cuidado a los niños en la calle, frente a las instalaciones de la escuela es una gran responsabilidad que no pueden cumplir.

Este pasado lunes, cuando estábamos aquí con los niños, nos tocó sufrir a una cuadra de aquí la balacera que se presentó en la persecución que hubo, lo cual nos llevó a entender que no podemos tener a los niños bajo nuestro cuidado, cuando escuchamos las balas, los niños se asustaron, como pudimos los metimos a una casa para resguardarnos, por lo cual urge que la SEC tenga la voluntad de dar solución a nuestra problemática", señaló.

Fuente: Tribuna