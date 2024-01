Familia de Sergio señala irregularidades en proceso legal por homicidio de Abel Murrieta

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- A poco más de 5 meses de que Sergio Armando, un joven de 23 años de edad, fuera detenido en Ciudad Obregón, acusado de materializar el asesinato del candidato Abel Murrieta en mayo de 2021, su madre Dineth Moroyoqui, denuncia inconsistencias y trabas legales en el proceso legal para la defensa de Sergio.

En entrevista para TRIBUNA, Dineth señaló: "Recientemente tuve que cambiar de abogados, y tenemos el tiempo encima, esto debido a que no pudieron hacer nada, y resulta que la parte acusadora ahora ya sacó que muchos supuestos testigos, ya no son dos o tres como decían, ¿De dónde los agarraron? Quién sabe. El mes que entra se cierra las investigaciones, y yo tiempo no tengo, metimos un escrito para que nos dieran más tiempo pero no creo que nos lo concedan porque ellos ya llevan su investigación y no están aceptando nuestras pruebas".

Incertidumbre

Dineth añadió que dentro de su encierro Sergio ha comenzado a trabajar como panadero y no ha abandonado su pasión que es el ejercicio, así como que ha seguido y agradece las manifestaciones que han realizado sus familiares y ciudadanía que lo consideran inocente, pero no deja de cuestionarse el porqué tuvo que ser él quien fuera acusado.

Yo le platico a mi hijo de las manifestaciones, pero como dice él, sí mamá, pero estoy aquí y el tiempo pasa, ¿Cuántos meses van ya? Y desgraciadamente no hemos avanzado nada. Como madre te lo digo, como ciudadana te lo digo, que es una equivocación muy grande y muy triste. ¿Por qué? Porque no tienen que pagar justos por pecadores", declaró.

Finalmente la madre de Sergio puntualizó que seguirán protestando por la libertad del joven, quien fue detenido en la plaza Constitución e hizo un llamado a las autoridades para que se realice una investigación apegada a la ley y poder demostrar vía legal la inocencia del menor.

Cabe señalar que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora destacó que los elementos de prueba que existen no se pueden dar a conocer por el procedimiento legal, ya que se encuentran bajo la jurisdicción de los tribunales y no es de su competencia las decisiones del juez para aceptar o rechazar las evidencias que la parte defensora intente anexar a la carpeta de investigación.

