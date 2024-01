Registro Civil entrega la primera acta de nacimiento a persona no binaria en Sonora

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- El ciudadano Moisés Barraza Ayala se convirtió en la primera persona en el Estado de Sonora en cambiar su acta de nacimiento a "no binario". Este miércoles 3 de enero de 2024, en el Registro Civil de Hermosillo, el contador público de 57 años de edad, originario de la comunidad de Bacobampo, recibió el documento después de tramitar un amparo y esperar un largo proceso para poder obtenerlo.

Género no binario, son todas aquellas personas que no nos identificamos dentro de las características de los dos géneros que la gente conoce comúnmente, que es el género masculino o es el género femenino, sabemos que el género es una construcción social", explicó en entrevista.

Moisés Barraza Ayala, beneficiario de este trámite con el que pone de manifiesto en el acta que no se identifica con ningún género, puntualizó que ante la falta de una legislación estatal en la materia, este proceso lo inició en agosto de 2023, con un costo de 3 mil pesos. Detalló que para obtener el resolutivo a su favor tuvo que ir a su lugar de nacimiento, en Bacobampo, municipio de Etchojoa, para solicitar la corrección del documento.

Fue hasta este miércoles que sus datos fueron modificados de manera oficial por el Registro Civil, quien deberá dar parte a todas las instancias gubernamentales. Ahora, Moisés podrá realizar trámites sin que se indique el género masculino que le fue asignado al nacer: "El beneficio que me da, es el derecho a sentirme una persona identificada interiormente y exterior, por la forma en que me visto y mi forma interna con la que yo me identifico".

Las trabas burocráticas

Asimismo, señaló que para facilitar el trámite y evitar que los interesados tengan que recurrir a un recurso legal, el Congreso del Estado debe incluir el término no binario en la ley aprobada en 2021 con la que se permite la rectificación de género en el acta de nacimiento. Recordó que en 2014 también ganó un recurso de amparo con el cual obtuvo que se le otorgara seguridad social en el Isssteson a su pareja del mismo sexo.

Cabe mencionar que Barraza Ayala es un activista con amplia trayectoria de lucha dentro de la comunidad LGBT y ganó notoriedad por su logro ante el Isssteson, además, fue el primer secretario de la diversidad sexual del partido Morena en Hermosillo. Actualmente me desempeña como Coordinador Administrativo en el Centro Regional de formación profesional docente de Sonora.

Fuente: Tribuna