Sismo evidencia nulas medidas de prevención en la población de Guaymas y Empalme

Guaymas, Sonora.- Un sismo registrado este miércoles causó pánico entre los guaymenses, donde gran parte de la población pudo sentirlo. Sin embargo, algunos ciudadanos desconocen qué hacer durante un movimiento sísmico, por lo cual piden que la Coordinación Municipal de Protección Civil realice una campaña informativa sobre qué medidas tomar durante un temblor.

Mientras que en Empalme se registró la cuarteadura de la barda de una vivienda y en Guaymas autoridades no reportaron daños, aunque extraoficialmente trascendió la caída de una barda en el ejido El Chorizo, en el área rural del municipio.

Se 'movieron'

En Guaymas, el sismo que fue a las 7:23 de la mañana de este miércoles, ‘movió’ y despertó a los residentes principalmente de los sectores Centro, Lomalinda, San Marino, Fuente de Piedra, Fátima y Miramar.

"De repente, sentí que se me movió el piso y pensé que tembló o pasó un carro pesado por la casa", relató Cristina Lucero, vecina del fraccionamiento San Marino.

Mientras que Blanca Sandoval, residente del Centro dijo "sentí que vibró muy fuerte, estaba acostada. Me levanté rápido asustada, pero ya no sentí nada. Sí me asusté mucho por el temblor"

Juan Valenzuela, líder social del fraccionamiento Fuente de Piedra sostuvo que la Coordinación Municipal de Protección Civil debe ofrecer pláticas en colonias a los ciudadanos de cómo reaccionar y qué pasos tomar cuando se presente un movimiento telúrico en el Puerto, porque muchas personas no sabemos qué hacer.

Fuente: Tribuna