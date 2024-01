Temblor en México hoy: A tempranas horas, sismos causan pánico en Sonora y Baja California

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- ¿Vives en el Sur de Sonora y la mañana de este miércoles 3 de enero sentiste una 'sacudida' mientras hacías tus actividades diarias? ¡No fue un mareo! Pues, según información del Servicio Sismológico Nacional (SMN), a las 08:23 horas (tiempo del centro de México), un movimiento telúrico se desató en el municipio de Guaymas. Su epicentro se localizó a 70 kilómetros de dicha ciudad y tuvo una magnitud de 4.4.

Sin embargo, este no fue el único temblor de esta mañana en el Noroeste mexicano, pues el estado de Baja California tuvo no solo uno, ¡sino dos sismos! De acuerdo con la misma dependencia, el primero de estos fenómenos naturales se reportó a las 04:45 horas, tiempo local; su epicentro estuvo a 54 kilómetros al Noroeste de San Felipe y tuvo una magnitud de 4.4. Por este evento no se reportaron daños en la localidad.

Sismo en Baja California. Foto: SSN

Horas después, a las 7:58 horas, local, el sismológico nacional apuntó que se registró un nuevo sismo muy cerca del primero: este tuvo una magnitud 4.2, con epicentro 42 kilómetros al noreste de San Felipe, Baja California. Se a que agregó que tuvo una latitud de 31.27 y una longitud de -114.49, así como una profundidad de 13 kilómetros. De nueva cuenta, Protección Civil de dicha entidad no reportó daños, aunque residentes señalaron en redes que sí sintieron el sismo.

Finalmente, como ya se informó a las 08:23 horas ocurrió el siniestro en Guaymas. Este sismo tuvo una magnitud de 4.7, y se localizó a 70 kilómetros al suroeste del Puerto, en el Sur Sonora, con una latitud de 27.57 y una longitud de -111.49, así como una profundidad de 10 kilómetros. En redes sociales, usuarios señalaron que además de que el temblor fue perceptible, habría causado daños ligeros en viviendas.

Sismo en Guaymas, Sonora. Foto: SSN

Asimismo, a través de redes sociales se puntualizó que el sismo se sintió en algunos puntos de Empalme. A la fecha de publicación de esta nota, las autoridades de Protección Civil del estado de Sonora no han reportado afectaciones a consecuencia de este fenómeno.

Fuente: Tribuna