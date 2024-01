Laguna del Náinari, continúa sin señalizaciones preventivas

Ciudad Obregón, Sonora. - El pasado lunes de nueva cuenta una persona se sumergió en las aguas de la laguna del Náinari, lo cual derivó en un despliegue por parte de los cuerpos de rescate a fin de evitar una desgracia, evidenciando así, la falta de señalamientos y medidas preventivas que adviertan sobre la prohibición de meterse a la laguna y los riesgos que esto conlleva.

Cabe recordar que en julio de 2022, el joven José Manuel Castillo Velázquez murió ahogado en las aguas de la Laguna del Náinari al intentar rescatar a una persona que se había metido a nadar, razón por la cual Francisco Mendoza, titular de Protección Civil, informó que se trabajaba con la Promotora Inmobiliaria, para la implementación de un plan interno de Protección Civil, así como la programación por parte de la dependencia para la revisión de las medidas de seguridad, y que se revisarían los señalamientos para constatar su estado y actuar en consecuencia.

A 18 meses de este hecho, visitantes de esta zona turística del municipio, denuncian la ausencia de letreros y medidas de seguridad. Ricardo Yépiz, ciudadano, añadió que no sólo hacen falta estos letreros, sino también aquellos que indiquen que se prohíbe el acceso a vehículos de motor, como motocicletas, porque ponen en riesgo a las personas que acuden ya sea de visita o a realizar rutinas de ejercicio.

Vengo todos los días a correr, y no he visto señalizaciones, además que hay áreas en abandono que se pueden considerar de riesgo sobre todo para los niños, es verdad que por sentido común se debería de poner más atención en su cuidado, pero seamos realistas, cada año las autoridades alertan que no se metan a las aguas de los canales y es lo primero que vemos que pasa”, declaró.