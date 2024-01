La Casa de la Misericordia en Nogales recibe a 40 familias de Guerrero afectadas por 'Otis'

Comparta este artículo

Nogales, Sonora.- La Casa de la Misericordia y de Todas las Naciones han recibido a decenas de familias de Guerrero, quienes tras el desastre que causó el huracán 'Otis' se quedaron sin nada, por lo que están solicitando asilo en Estados Unidos, a través de la aplicación del CBP One; así lo dio a conocer la directora del albergue Angélica Macías Mejía.

De igual forma, indicó que aunque el gobierno mexicano sí ha lanzado ayuda no es suficiente, por lo que a los lugares más recónditos no ha llegado, lo cual ha orillado a la gente a buscar otras alternativas para poder salir adelante: "A lo mejor se superaron o están superando los hoteles y demás comercios, pero no el resto de la gente, la cual está llegando porque se quedó sin nada, y no tanto por la violencia que también está muy fuerte en ese Estado", comentó.

En días recientes llegaron de manera urgente alrededor de 40 familias guerrerenses, aunque de ellas únicamente van a recibir a cuatro de ellas, dado que actualmente el cupo está saturado, pero el resto quedará en lista de espera al igual que otras personas que han realizado el trámite, aunque tan sólo en la semana cinco familias que estaban desde hace 4 meses o más esperando fueron llamadas por el CBP.

Están avanzando muy lentos los procesos, tal vez por los problemas de migraciones masivas que se han presentado y que no tienen mucho personal y tiempo para procesar las solicitudes. Antes era más rápido", comentó Macías Mejía.

Y es que cabe recordar que el pasado 25 de octubre, el huracán 'Otis' tocó tierra en las costas de Guerrero con una fuerza de categoría 5, lo cual provocó un saldo de 52 muertos y 32 desaparecidos, de acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado (FGE), así como grandes daños materiales.

Ante el desastre, el Gobierno de México anunció desde el pasado 1 de noviembre la ejecución del Plan General de Reconstrucción de Acapulco y Coyuca de Benítez, el cual consta de 20 puntos y de una inversión de 61 mil 313 millones de pesos para reparaciones y apoyos sociales a los damnificados por el huracán, pero aunque se tiene previsto que el puerto se reponga este 2024 la realidad es que los trabajos van lentos, razón, por la que muchos habitantes han tomado la decisión de salir a otros lugares en busca de ayuda.

Fuente: Tribuna