Drenajes colapsados provocan la contaminación del Río Mayo

Navojoa, Sonora. - El abandono a la red de drenaje en la comunidad de Pueblo Viejo en Navojoa, ha provocado que las alcantarillas colapsadas desemboquen en el Río Mayo, lo cual, además de significar un riesgo sanitario para los pobladores, atenta en contra de los recursos naturales de la región.

De acuerdo a habitantes de la comunidad, no es la primera vez que el Organismo Operador Municipal del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa (Oomapasn) desatiende esa alcantarilla, la cual, se encuentra ubicada cerca del puente del ferrocarril, en el área de los asadores.

Hace algunos meses, esa misma alcantarilla estaba abierta tirando todas las aguas negras hacia el Río Mayo, donde lamentablemente algunos niños no hacían caso y se bañaban o incluso, algunas personas sacaban peces; es un problemón que ninguna autoridad ha querido resolver”, señaló Emilio, vecino de la comunidad de Guaymitas.

No obstante, el área recreativa del Río Mayo no es el único sector afectado, ya que debido a la poca capacidad de la Planta Tratadora de Aguas Residuales, se estima que casi el 70 por ciento de las aguas negras que produce la ciudad, no son tratadas, por lo que terminan desembocando en el Río.

