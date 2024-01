Guaymenses protestan en las oficinas de atención de la CFE; denuncian diversos abusos

Guaymas, Sonora.- Ciudadanos guaymenses realizaron un plantón en las instalaciones de Comisión Federal de Electricidad (CFE) de la calle 16 en el Centro, en contra de los cobros indebidos de la paraestatal en la localidad.

Con pancartas cerca de 15 vecinos de diversos sectores del Puerto de Guaymas, se manifestaron este lunes en las oficinas central de la CFE donde fueron atendidos por personal de la dependencia federal.

Francisco Villaflor Bojórquez, presidente de la asociación civil 'Unión y Fuerza Guaymense' sostuvo que la protesta se debe a que actualmente la CFE, no quiere hacer convenios o prórrogas a la gente.

Los usuarios de Guaymas muchos no tienen para pagar el total del adeudo mensual o bimestral y no aceptan enganches, muchos usuarios no tienen el suficiente dinero para hacer un convenio o prórroga, ya que la situación está muy difícil al inicio de año", detalló.