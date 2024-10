¿Habrá lluvias este fin de semana en Sonora? Conagua comparte el pronóstico del clima

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- ¿Este fin de semana realizarás actividades al aire libre en Sonora? Si la respuesta es afirmativa, es muy importante que consultes el pronóstico del clima y el tiempo que advierten el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a fin de que tomes precauciones. Aquí los reportes del sábado 12, domingo 13 y lunes 14 de octubre del 2024. ¡Toma nota!

Así será el clima en Sonora este fin de semana

De acuerdo con el boletín matutino del SMN y la Conagua Clima, este sábado 12 de octubre el clima en Sonora será caluroso. Si bien se han presentado lluvias durante los últimos días, las cuales han sido aisladas y ligeras con descargas eléctricas, para esta jornada se prevé ambiente seco. El cielo sí estará nublado, pero no se prevén precipitaciones pluviales. Las temperaturas máximas quedarán entre los 40 y 45°C.

Pronóstico del clima para este sábado 12 de octubre. Foto: Conagua

Asimismo, se prevé viento con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras. Para el domingo 13 de octubre, canales de baja presión prevalecerán sobre el noroeste y occidente de la República Mexicana, aunados al ingreso de humedad del océano Pacífico. Estos fenómenos ocasionarán lluvias y chubascos dispersos acompañados de descargas eléctricas y rachas de viento en dichas regiones, además de Baja California Sur.

No obstante, en la entidad gobernada por Alfonso Durazo Montaño no se prevén lluvias de este tipo. Aunque sí se advierten cielos nublados, en especial en el sur del estado, no habrá lluvias. Respecto a las temperaturas, estas seguirán superando los 40°C, mientras que el viento será de 40 a 60 kilómetros por hora, con posibles tolvaneras. El índice de rayos UV será alto, por lo que es clave usar protector solar.

Pronóstico del clima para este fin de semana. Foto: Conagua

Finalmente, para el lunes 14 de octubre del 2024, circulaciones anticiclónicas en niveles medios de la atmósfera continuarán generando tiempo estable y escasa probabilidad de lluvia sobre la Mesa del Norte, la Mesa Central y el noreste del país. En Sonora el ambiente seguirá siendo seco, con temperaturas máximas de 40 a 45°C, mientras que las mínimas serán de 25°C. El viento refrescará la región con sus fuertes rachas en el territorio.

