Protección Civil de Cajeme señala que no han recibido solicitudes para fiestas de Halloween

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Luego de que un grupo de familias de la Zona Norte de Ciudad Obregón, solicitaran al Ayuntamiento que se establezcan medidas respecto al comportamiento de los jóvenes en las celebraciones de Halloween, argumentando que anteriormente han sufrido afectaciones por la alteración del orden público, el titular de la Unidad de Protección Civil Municipal, informó que hasta esta fecha no se ha recibido alguna solicitud para realizar fiestas en la vía pública por estos festejos en la ciudad.



Francisco Mendoza Calderón añadió que estas celebraciones no están fuera de la ley, por lo cual en caso de recibirse la petición para el consentimiento de las autoridades, se analiza y verifica que no existan riesgos para llevarlas a cabo, así como la coordinación de Seguridad Pública para que se realicen dentro de la normativa y no afecten a terceros.

No existe un impedimento para que se autoricen este tipo de festejos, siempre que se pueda garantizar que se hagan de manera adecuada, pero no ha habido interés, ya que no hemos recibido alguna solicitud este año, incluso desde hace dos años que no se han buscado realizarlas, de cualquier manera esa fecha se tendrán los operativos de vigilancia en antros o bares”, señaló.

Fuente: Tribuna