Familias del municipio de Etchojoa sufren constantes ataques de abejas

Etchojoa, Sonora.- Nunca en la historia del municipio de Etchojoa, las familias habían vivido bajo el riesgo constante de ser atacadas por abejas como lo sufren hoy en día. Ya que jamás se había registrado un número tan elevado de reportes como los que actualmente recibe cada día el Departamento de Bomberos.

Se estima que en lo que va del año, aproximadamente más de 200 personas han sido atacadas por abejas en el municipio de Etchojoa, desde menores de edad, hasta adultos mayores, donde lamentablemente, un hombre perdió la vida.

LAS CIFRAS

Reinaldo Amarillas Meza, comandante de Bomberos en Etchojoa, informó que durante el último mes, al menos 70 personas fueron víctimas de algún ataque de abejas en la localidad, sin embargo, se estima que el número real de personas picadas, sea mucho mayor.

De septiembre para acá hemos tenido algunas 70 personas picadas , las cuales nosotros hemos atendido, pero sabemos que hay más gente que no acostumbra reportar el ataque, les pican las abejas y siguen con sus actividades”, señaló.

Amarillas Meza precisó que nunca había presenciado un índice tan elevado de reportes sobre la presencia de panales de abeja en los hogares, escuelas o establecimientos, donde en promedio, los socorristas atienden alrededor de cinco llamados diarios.

Ahorita estamos atendiendo entre 35 a 40 salidas por abejas a la semana, esto no es normal, nunca había pasado… Es demasiado y aparte están súper agresivas, ya nos tienen todos picoteados a los elementos de Bomberos”, afirmó.

Por su parte, vecinos de la localidad de Basconcobe, denunciaron la presencia de abejas, señalando que en el plantel CBTA 97 hay más de siete panales, los cuales, ponen en peligro a sus hijos.

Ya no sabemos ni que hacer, cada día se ven más abejas, afortunadamente son pasajeras pero algunas hacen su panal. Por ejemplo en la prepa de mi hijo hay más de siete y si no se retiran, pueden provocar algún accidente”, mencionó María, vecina afectada.

LA SEQUÍA

El jefe de Bomberos aseguró que los llamados por la presencia de abejas aumentaron hasta en un 40 por ciento comparado al año pasado, debido a la sequía en el valle del Mayo, ya que ante la falta de cultivos y riegos, las abejas se han refugiado en los hogares del municipio.

Es por la sequía, ahorita no hay una flor, no encuentran riegos, no encuentran nada y buscan refugio en algún lugar fresco, por lo que se van a los patios de los hogares o escuelas”, expresó.