Marchan por Jesús Enrique, desaparecido en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Entre sentimientos de impotencia, coraje y tristeza, sin importar los incandecentes rayos del sol, decenas de estudiantes comenzaron a congregarse frente a MerCajeme con la fuerte convicción de alzar la voz para exigir la pronta localización de su compañero Jesús Enrique, quien fuera visto por última vez el pasado jueves.

A esta manifestación pacífica se unieron los familiares de Jesús Enrique, el joven de 23 años, estudiante de Biología en el Instituto Tecnológico del Valle del Yaqui (ITVY) y que trabaja como chofer de plataformas digitales, quienes ante la impotencia de no tener conocimiento de algún avance por parte de las autoridades, salieron a recorrer las calles de la ciudad, en busca de difundir su solicitud de alguna información que facilite la búsqueda de su familiar.

Estamos desde el 10 de octubre sin saber de él, les pedimos por favor que nos ayuden a encontrarlo, que nos lo regresen, es un buen estudiante, una persona muy servicial, un niño que trabaja, es futbolista, es un niño sano, no sabemos cuál es el motivo, que es lo que está pasando, pero sí queremos una respuesta ya, la fiscalía nos dice que está investigando, que están rastreando su teléfono, pero no hay algo que nos digan, no sabemos absolutamente nada, y esto nos está matando”, compartió Esmeralda, tía del joven.