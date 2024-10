Tiendas chinas afectan al comercio local de Guaymas; se sumarán dos grandes cadenas

Comparta este artículo

Guaymas, Sonora.- "Los chinos nos están invadiendo por todos lados y ahora nos están afectando en Guaymas", exclamó Roberto Pérez, comerciantes del Centro de la ciudad, al considerar buena la regulación de la importación de productos chinos a la nación mexicana y ahora en Guaymas donde se instalarán dos tiendas orientales.

Comerciantes porteños señalan que es positivo que en México se regule el ingreso de productos chinos para su venta, pues consideran que la mano mexicana y sus empresas pueden generar productos de excelente calidad, y el consumo sería netamente local y beneficiaría a todos.

"Por todos lados"

Alfredo García, comerciante del Centro de la calle 20 expresó que es una buena oportunidad para los mexicanos para mejorar la calidad de sus productos y mejorar su economía, ya que hoy en día los productos de origen asiático se han comercializado en distintos puntos de venta del país.

Ahora vemos con preocupación cómo se van abrir en el Puerto, donde tiendas chinas en locales bastantes grandes, donde se ofrece bastante mercancía y será un duro golpe para el comercio local", agregó.

Precisó que es positivo que las autoridades mexicanas buscan regular el comercio asiático "porque ya los chinos nos están invadiendo por todos lados, es la realidad, tanto aquí donde estoy en el Centro y se van abrir locales grandes en la calle 18 y la calle 10 donde estaba un supermercado, también habrá una plaza china".

De baja calidad

Rosa Arrellano, comerciante del Centro por más de 20 años mencionó que se tiene que apostar a la calidad mexicana, es generar economía para el país y con una mejor calidad que la asiática.

Indicó que sus clientes frecuentemente le comentan que en las tiendas chinas hay mucha diversidad de productos y a bajos costos, sin embargo, son de muy baja calidad por lo que recurren a comprar productos de calidad mexicana a precios accesibles en su local.

Detalló "está muy bien la regulación que se viene a los productos asiáticos, porque también a nosotros nos quita la clientela y pues no nos conviene, no es mejor porque toda la gente se queja que está muy barato, pero no sirven, pues me dicen no prefiero mejor, porque lo barato sale caro".

De acuerdo con la Dirección de Control Urbano existen dos locales grandes del Centro que solicitaron permisos de remodelación y donde se van abrir dos tiendas chinas.

