Vecinos de fraccionamiento Pedregal en Navojoa denuncian basureros clandestinos

Navojoa, Sonora.- Vecinos del fraccionamiento del Pedregal en el municipio de Navojoa, mencionaron que el acceso trasero a su vecindario se ha convertido en un auténtico basurero clandestino.

Esto debido a que el área se encuentra completamente enmontado, situación que las personas han aprovechado para arrojar sus bolsas de basura, maleza hasta escombro y animales muertos.

No es gente de aquí, porque sinceramente en esta colonia no deja de pasar el carro recolector, ustedes lo pueden notar, no hay ninguna bolsa de basura en las banquetas, sin embargo, al fondo de la calle Granito están unos solares baldíos, ahí es donde viene gente y arroja su basura, pero ya se ha convertido en un foco de infección y criadero de animales ponzoñosos”, indicó María Valenzuela, vecina afectada.