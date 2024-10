Ayuntamiento de Cajeme gira 15 órdenes de embargo por incumplimiento de pago de prediales

Cajeme, Sonora. - A fin de contribuir a la recaudación de recursos que se puedan destinar a la construcción de obras que beneficien a la localidad, el Ayuntamiento de Cajeme, a través de la Tesorería Municipal se ha dado a la tarea de girar 15 órdenes de embargo debido al incumplimiento con el pago del impuesto predial.

Lo anterior, fue dado a conocer por el alcalde Javier Lamarque Cano, quien destacó que algunos de los ciudadanos que han recibido dichos documentos, se han acercado ante la dependencia correspondiente para intentar llegar a un acuerdo.

El edil cajemense dio a conocer que hasta el momento se han enviado alrededor de mil 200 requerimientos de pago dirigidos a contribuyentes cuyas deudas son mayores a los 30 mil pesos.

Lamarque Cano también externó, que el 55 por ciento de los cajemenses no cumple con el pago oportuno del impuesto predial, agregó además que hay ciudadanos que a lo largo de los años han acumulado una deuda de alrededor de un millón de pesos, situación que ha generado que el municipio haya dejado de percibir 500 millones de pesos por concepto de prediales.

También reconoció que se le adeudan al municipio, aproximadamente 600 millones de pesos derivado de la aplicación de multas por diversos motivos e hizo un llamado a la comunidad en general a crear conciencia sobre la importancia de cumplir con estos pagos.

No podemos depender del 80 por ciento de nuestra obra pública y de nuestras acciones de gobierno para atender el bienestar de Cajeme, de recursos externos, sean federales o estatales, no es viable, no es conveniente que sigamos así, tenemos que incrementar el recurso propio”, finalizó el alcalde.