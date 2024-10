Personal de Isssteson en Cajeme se manifiesta en exigencia de reconocimiento de derechos laborales

Ciudad Obregón, Sonora.- Denunciando la falta de sus derechos laborales alrededor de 60 enfermeros suplentes del hospital Adolfo López Mateos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson), en Ciudad Obregón, dieron a conocer que trabajan bajo protesta en busca de que estos sean garantizados aún sin contar con un contrato de base.

Fausto Luque, enfermero suplente explicó que con las condiciones de trabajo existentes, hay personal con más de 14 años trabajados sin base o eventualidad, por lo cual no cuentan con el derecho de generar antigüedad, ni el de acceder a opciones de adquirir vivienda.

Además, contamos con un pago quincenal fijo, por lo que los días 31 de cada mes no se nos paga, pero en caso de faltar si se nos descuenta, además de correr el riesgo de ser despedidos al no contar con apoyo sindical y esta manifestación es en busca de una mejora, no de crear conflictos laborales”, señaló un manifestante.